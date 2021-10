DE.DE Destination Design è realtà. Siglata ufficialmente la rete d’imprese nata per rispondere alle nuove esigenze delle destinazioni turistiche italiane.

Formalizzata la nascita di DE.DE, la rete d’imprese che tiene insieme innovazione e sostenibilità per il rilancio del settore del turismo e del marketing territoriale del nostro Paese.

Destination Design è da pochi giorni la nuova rete di imprese composta da Itur, Ideazione e Studiowiki, tre società con differenti competenze ma una mission comune: rafforzare e far crescere le destinazioni turistiche, fondendo in maniera armonica le funzioni prevalenti del management, del marketing e della comunicazione di destinazione.

La sigla ufficiale del contratto di rete DE.DE è un tassello importante di un percorso iniziato dalle tre imprese già nel 2018. In un momento storico così complesso, con l’emergenza sanitaria mondiale, DE.DE ha raccolto le sollecitazioni provenienti dal mondo della pubblica amministrazione unendole con la necessità di tenere insieme innovazione e sostenibilità per il rilancio del settore del turismo.

L’obiettivo della rete è quello di elaborare e gestire progetti di sviluppo, governance, promozione e commercializzazione di territori, aree e località a forte valenza turistica. Il programma di rete prevede lo sviluppo di unametodologia progettuale e gestionale innovativa, la definizione di linee comuni di marketing e comunicazione, ma anche la partecipazione a fiere e l’organizzazione di tavoli tecnici e seminari di approfondimento per fare ricerca e sviluppo su contenuti e tematiche di attualità per il settore.

Il programma permetterà di mettere a valore comune attività e azioni oggi affrontate singolarmente dalle imprese in ottica di implementazione e generazione di economie di scala virtuose.

Ideazione cura la parte di marketing territoriale, governance e consulenza strategica; Itur la gestione dei sistemi di accoglienza turistica e il tour operating; mentre Studiowiki – agenzia associata UNA – la brand strategy e il brand positioning delle destinazioni turistiche.

La gamma di servizi proposti da DE.DE Destination Design è rivolta a diversi tipi di destinazione turistica, perché l’offerta è cucita taylor-made in base alle necessità del territorio: per questo motivo nella lista dei selected clients del gruppo si trovano già Regioni, Comuni, Parchi, Ambiti Territoriali, Itinerari turistici e Gruppi di azione locale.

Grazie a DE.DE, la domanda delle destinazioni turistiche – che mostra un trend di crescita importante anche frutto del rimbalzo post pandemico – trova da oggi una risposta completa, armonica, presidiata e costantemente integrata.

Compongono l’organo comune della Rete:

Emiliano Monaco, per Itur

Federico Alberto, per Studiowiki

Enrico Ferrero, per Ideazione