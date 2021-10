Nuova corporate identity per Gruppo Felsineo: contenuti e visual strategy per comunicare i valori aziendali

La nuova identità sintetizza l’ambizioso percorso dell’azienda nell’ambito dell’etica e della sostenibilità e torva una sintesi perfetta nel payoff “un mondo più verde, un futuro più rosa”. Il gruppo rinnova anche la presenza online con un sito che organizza con linearità e immediatezza contenuti e grafica

Emozione e rigore sono le parole chiave al centro del corporate rebranding del Gruppo Felsineo, che riassumono la vision aziendale caratterizzata dal forte impegno nell’ambito della sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’emozione di uno storytelling caldo, autentico e sincero, in cui le persone possano rispecchiarsi si fonde con il rigore di un approccio strutturato, in grado di definire con chiarezza metodo, tempi e priorità nelle strategie e nei processi aziendali. Il nuovo corporate brand, sviluppato dall’agenzia di comunicazione Conic, nasce dalla perfetta sintesi di tre elementi valoriali: il DNA dei prodotti, la sostenibilità olistica e la vision futura. Promuove una narrazione incentrata sulla valorizzazione di uno stile alimentare equilibrato, basato su una visione del cibo aperta e inclusiva.

Per il logo del Gruppo è stato scelto come elemento identitario la lettera “F” dei loghi Felsineo e FelsineoVeg. Elevata da tratto caratteristico a vero e proprio simbolo dei valori aziendali, la F di Felsineo, con la sua linea morbida e accogliente, abbraccia un logotipo che unisce il classico e il contemporaneo, riuscendo a trasmettere la statura del Gruppo e a proiettarlo nel futuro. Al visual corporate si affianca il nuovo sito internet gruppofelsineo.com caratterizzato da una grafica lineare e intuitiva, contraddistinta dai cromatismi del brand. Strutturato in aree tematiche, il nuovo sito rende più veloce e armoniosa l’esperienza di navigazione da parte degli utenti. “La nuova immagine, diretta ed essenziale, risponde all’esigenza di attualizzare la nostra identità armonizzando le due anime di Gruppo Felsineo, protagonista sia nel settore della mortadella tradizionale che degli affettati vegetali. Il nuovo corporate brand, insieme al payoff “un mondo più verde, un futuro più rosa”, sintetizza in maniera semplice e immediata i valori fondanti del Gruppo, che riconosce nella sostenibilità un tratto identitario e differenziante”, ha dichiarato Arnaud Girard, Sales & Marketing Director di Gruppo Felsineo S.p.A.