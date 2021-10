Da Gucci 500 mila dollari per il Maggio Musicale Fiorentino

L’annuncio è arrivato in diretta dal palco del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai dove era in corso l’evento “Firenze Capitale del Bello e del Ben Fatto”. Marco Bizzarri, nella foto, Presidente e CEO di Gucci, ha risposto all’appello Alexander Pereira, Sovrintendente Maggio Musicale Fiorentino, offrendo 500mila dollari a supporto della produzione artistica del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, di cui Gucci è un partner storico da diversi anni. Un annuncio significativo dopo la crisi sofferta dal settore della cultura e del teatro a seguito della pandemia da Covid-19. La cifra è frutto di una donazione di cui si è appresa notizia nelle ultime ore. L’annuncio è stato dato in diretta dallo stesso Bizzarri e ha commosso fino alle lacrime il maestro Zubin Mehta e il sovrintendente Pereira seduti nelle prime file. Bizzarri ha commentato: “Rispondiamo con orgoglio all’appello del sovrintendente Pereira, supportando il Maggio Fiorentino per continuare a far crescere il Bello e il Ben fatto che hanno reso e continuano a rendere grande Firenze nel mondo e speriamo che altri ci seguano”.