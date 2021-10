Time Out rivela i quartieri attualmente più cool del mondo

Time Out ha rivelato che il quartiere di Nørrebro a Copenhagen è in cima al suo elenco annuale dei quartieri più cool del mondo, già alla quarta edizione: i luoghi culturali e culinari al top mentre iniziamo a lasciarci alle spalle la pandemia.

Sin dal 2018, l’elenco World’s Coolest Neighbourhoods di Time Out viene compilato in base alle risposte al sondaggio Time Out Index, combinate con la competenza della rete internazionale di redattori locali ed esperti delle varie città di cui si avvale Time Out. Quest’anno, oltre 27.000 abitanti di città di tutto il mondo hanno candidato il quartiere più cool, più sottovalutato e più culturalmente interessante della loro città. Per compilare la classifica finale, scrittori ed esperti redattori locali di Time Out hanno valutato i quartieri in base a una miriade di parametri – atmosfera bellissima, cucina, drink, vita notturna, cultura emergente, spirito di comunità e resilienza.