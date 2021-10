Leo Burnett firma la campagna della nuova Fiat (500) RED onair in Italia e nei principali mercati

L’agenzia italiana è hub di coordinamento strategico e creativo per i brand Fiat in 21 Paesi

È onair la campagna di lancio della Nuova (500)RED, l’elettrica rossa nata dalla collaborazione tra Fiat e (RED). Dopo il debutto italiano lo spot, ideato e realizzato da Leo Burnett Italia, hub di coordinamento strategico e creativo per i brand FIAT in 21 Paesi, sarà on air nei principali mercati europei. Lo storytelling si sviluppa intorno al tema della cura verso l’ambiente e verso le persone. Quando pensiamo a una 500, non pensiamo a un’auto familiare. Eppure, la Nuova (500)RED è l’auto che più di ogni altra si prende cura della famiglia: quella più grande che ci sia e a cui tutti apparteniamo. Proprio come dichiara il claim di campagna: “Made for the planet. Made for its people.” Ed è esattamente questo il concept raccontato dal nuovo film, attraverso un voice over che si interroga: “Quante persone può trasportare un’auto così piccola?” La risposta è soprattutto nelle immagini. Un numero sempre più grande di persone, di ogni genere e provenienza geografica, che vediamo avvicinarsi all’auto come se avessero intenzione di salirci. Metaforicamente il mondo intero che quest’auto è in grado di portare verso un futuro migliore. Questo grazie alle sue caratteristiche sostenibili e al contributo nella lotta contro le pandemie in collaborazione con (RED), organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per combattere contro l’AIDS e oggi dedicata alla creazione di prodotti ed esperienze (RED) per raccogliere fondi destinati al Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale. Dichiara Maurizio Spagnulo, General Manager della sede torinese di Leo Burnett: “Sono davvero orgoglioso di aver fatto parte di questo team magnifico. Abbiamo lavorato insieme a Fiat ideando una creatività originale per supportare il lancio della versione speciale della piccola elettrica di casa e il progetto con (RED), l’organizzazione di Bono degli U2, che dà un aiuto concreto nella lotta contro le pandemie, fondamentale per il futuro e il benessere dell’umanità”. La pianificazione media, curata da Starcom e on air in Italia dal 7 ottobre, coinvolgerà i principali canali tv generalisti, satellitari, digitali, il digital con video online e social e vedrà l’introduzione di nuovi formati grazie alla collaborazione con la piattaforma di ethical advertising Good Loop che lavora a supporto delle attività benefiche.