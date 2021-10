Aeroporto di Cagliari, aumentano i passeggeri

La stagione estiva dell’aeroporto di Cagliari prosegue con dati giudicati “estremamente positivi” dalla Sogaer, la società che gestisce lo scalo. Da giugno a settembre i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati oltre 1,6 milioni. L’ultimo mese, in particolare, ha fatto registrare una crescita del 63% rispetto allo stesso periodo del 2020, con oltre 400.000 passeggeri transitati.

A conferma della netta ripresa del traffico aereo sul principale scalo sardo, nei primi 9 mesi del 2021 si registrano circa 2 milioni di passeggeri, dato che evidenzia un +32,6% nel raffronto con lo stesso periodo del 2020.

Tra i dati di maggior rilievo a settembre spiccano i tassi di crescita dei passeggeri sia sui voli internazionali (+63,8%), che su quelli nazionali (+62,8%), con numeri “interessanti” sul mercato tedesco e svizzero.

Le statistiche relative ai flussi di traffico sono state commentate positivamente dai vertici della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari che per la Summer 21 ha messo in campo un’offerta estremamente varia, con 85 città raggiungibili direttamente dal capoluogo sardo (tra cui 20 nuovi collegamenti) e un mix particolarmente riuscito di rotte internazionali (46, verso 17 Stati) e nazionali, operate da 22 compagnie aeree.