Facebook, WhatsApp e Instagram riprendono il servizio

Arrivano le scuse di Zuckerberg

Facebook, a seguito del blackout di circa sette ore in Europa e negli Stati Uniti, ha ripreso il servizio insieme alle sue app Instagram e WhatsApp. Secondo il New York Times e altri media Usa, si tratta della peggiore interruzione di servizio del colosso dei social media dal 2008.

“Scusate per l’interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse”, questo è quanto dice Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook dopo le sei ore di interruzione.

Su Twitter scrive anche il capo di Whatsapp, Will Cathcart: “Sono grato a tutti coloro che hanno lavorato duramente per riportare il nostro servizio all’affidabilità che ci si aspetta, è stato un promemoria per ricordarci quante persone e organizzazioni si affidano alla nostra app ogni giorno. Impareremo e cresceremo da questo”.

“Sincere scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi alimentati da Facebook in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il tutto il più velocemente possibile”: aveva detto su Twitter, Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook.

La causa del blackout è imputata a un’errata configurazione dei server di Facebook, quindi un errore interno. Il vicepresidente delle infrastrutture di Facebook, Santosh Janardhan, ha infatti spiegato in un post che il blackout mondiale è stato provocato da modifiche alla configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri dati. “Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri centri dati, bloccando i nostri servizi”, ha dichiarato Janardhan.

L’interruzione del servizio si è cominciata a verificare alle 17:30 circa dell’ora italiana, momento in cui sono iniziate ad arrivare tante segnalazioni. Sul sito downdetector.com, che tiene conto dei guasti di diverse piattaforme, gli utenti hanno segnalato problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e di caricamento dei contenuti.

I servizi di Facebook hanno già presentato un problema analogo in passato. L’ultimo blackout mondiale che aveva mandato in tilt WhatsApp, Instagram e Facebook si era registrato lo scorso 19 marzo ed era durato circa un’ora; ma quello più lungo si è verificato il 13 marzo 2019, un record di 14 ore di stop per le applicazioni.