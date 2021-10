Nasce Azimut Marketplace

Azimut (nella foto, il presidente Pietro Giuliani), uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, e Step, operatore internazionale focalizzato sui servizi digitali alle imprese, lanciano Azimut Marketplace, una innovativa realtà fintech che applica il modello delle piattaforme elettroniche ai servizi digitali per le piccole e medie imprese. Azimut Marketplace by Step, informa una nota, punta ad essere il punto di accesso per le Pmi a una serie di servizi finanziari delle migliori società di tecnologia finanziaria presenti sul mercato attraverso una piattaforma digitale che sfrutta le potenzialità della direttiva Psd2, Payment Services Directive 2 e dell’open banking.

Con Azimut Marketplace le Pmi possono accedere, da un unico punto di ingresso, ai servizi di società terze tra cui: operazioni di finanza straordinaria (minibond ed equity); Instant lending di October che permette alle aziende di richiedere un prestito in pochi secondi;le soluzioni digitali di Workinvoice per finanziare il circolante, in particolare l’anticipo fatture; accettazione di pagamenti digitali di Satispay.

Azimut Marketplace è detenuta da Azimut, con una quota del 43% destinata a crescere al 100% al raggiungimento di una serie di condizioni e obiettivi e, tra gli altri, da Step 4 Business Spa, società creata dal team Step per lo sviluppo dell’attività e del software.