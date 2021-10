Fiorucci entra nell’e-commerce

I salumi Fiorucci in un clic. Il gruppo alimentare entra nel mercato dell’e-commerce con il lancio di Casa Fiorucci, rispondendo al trend in forte crescita dell’acquisto online. La piattaforma Casa Fiorucci si rivolge ai consumatori e intende far riscoprire loro i sapori del made in Italy con un’ampia proposta di prodotti del brand abbinati a una selezione di vini in collaborazione con il partner Bernabei.

Il concept di Casa Fiorucci nasce proprio dalla volontà di associare Fiorucci al concetto di casa, rimandando immediatamente ai valori della tradizione del brand, ai suoi prodotti e creando uno storytelling basato in modo emozionale sulle sensazioni di familiarità, relax, divertimento e fiducia che accompagnano l’idea di casa.

Nato nel 1850, il gruppo ha sede a Pomezia (Roma) e opera nella produzione e commercializzazione di salumi (prosciutti cotti, prosciutti crudi, specialità stagionate, mortadelle, salami, wurstel), con brand come i prosciutti cotti Sopraffino e Fiordicotto, la mortadella Suprema, il salame Norcinetto e il prosciutto arrosto Rostello.

All’interno della piattaforma tutti i prodotti disponibili sono accompagnati da una descrizione delle loro caratteristiche. Al momento sono presenti su Casa Fiorucci oltre 100 referenze distribuite in 12 Regioni da Nord a Sud Italia: Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Nell’ottica di valorizzazione della tradizione, Casa Fiorucci ha in programma inoltre l’inserimento sul portale di una selezione di prodotti tipici regionali italiani.

Durante la navigazione Casa Fiorucci accompagna il consumatore fornendo consigli ad hoc di acquisto in base al contesto d’uso: è questo il caso del pacchetto aperitivo con un assortimento di salumi e vini abbinati oppure del pacchetto lunch e dinner con un mix studiato per i diversi momenti da gustare e vivere a casa.

Per acquistare online su Casa Fiorucci è sufficiente accedere al sito www.casafiorucci.it inserendo il proprio codice di avviamento postale di residenza e procedere alla selezione dei prodotti di interesse. Nelle 48-72 ore successive all’acquisto i prodotti vengono consegnati a casa in un’apposita confezione brandizzata Casa Fiorucci.

Inoltre, la sezione «Ospiti di casa» consentirà una serie di attività di collaborazione con personaggi influenti in relazione ai temi e soprattutto ai prodotti proposti dal marchio di salumi e di veicolarli grazie allo spunto offerto dal concept creativo. Saranno, infine, pianificate attività con chef, nutrizionisti e, più in generale, esperti nel settore dell’alimentazione che diventeranno a tutti gli effetti gli ospiti di Casa Fiorucci.

«Siamo orgogliosi di lanciare Casa Fiorucci, una novità importante che stimiamo determinerà un aumento della brand reputation e awareness su scala nazionale grazie alla condivisione non solo di una canale di vendita diretto, ma anche all’uso di una strategia digitale che offre valore aggiunto a Fiorucci e ai prodotti, trasformandoli in un’esperienza», ha dichiarato Alessandra Zorzitto, marketing manager di Fiorucci.