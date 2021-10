IRIDEOS: Avalon Campus cresce ancora. Al via i lavori per Avalon 3, il nuovo Data Center iperconnesso e sostenibile a Milano

IRIDEOS (nella foto, l’a. d. Danilo Vivarelli), il polo ICT italiano dedicato ad aziende e Pubbliche Amministrazioni, annuncia la realizzazione del nuovo Data Center Avalon 3, un’estensione dell’Avalon Campus, il più grande punto di interconnessione Internet italiano. L’operazione consentirà a IRIDEOS di realizzare un Data Center tecnologicamente all’avanguardia e sostenibile sotto il profilo ambientale e avrà lo scopo di offrire ad aziende, operatori e alla PA un accesso privilegiato al centro della rete Internet italiana e a servizi digitali avanzati grazie al collegamento con le sale dell’Avalon Campus in via Caldera. Il progetto prende il via a meno di un anno dall’apertura del Data Center Avalon 2.

Localizzato all’interno del Comune di Milano, nell’area a maggiore densità di Data Center e di Fibra ottica, Avalon 3 è a poco più di 4 Km dall’Avalon Campus in via Caldera, a cui è collegato con un grande numero di fibre ottiche su percorsi fisici differenziati.

Grazie alla moderna architettura di interconnessione, in Avalon 3 i Clienti potranno collegarsi con gli oltre 165 Carrier, OTT, Cloud provider e piattaforme di content delivery già ospitate nelle altre sale dell’Avalon Campus, come se fossero in un’unica sala estesa.

Il nuovo e più grande Data Center, che sarà disponibile per i Clienti a partire da luglio 2022, si estende su una superficie complessiva di oltre 3.500 m2. Con una capacità di 500 rack e 3,2 MW di potenza, potrà ospitare gli apparati o anche interi Data Center dei Clienti, che qui potranno anche accedere ai Cloud pubblici o costruire architetture Cloud ibride per accelerare i propri processi di digitalizzazione.

Si tratta di un polo iperconnesso che con Avalon 2 e con le sale di Avalon Campus in via Caldera costituisce un unico Data Center virtuale, esteso per circa 13.000 m2 con una capacità complessiva di oltre 2.600 rack.