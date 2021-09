Il territorio prende vita

(di Fabrizio Casinelli per Radiocorriere Tv) Nel periodo della pandemia la radio ha fatto registrare una crescita di ascolti molto importante. La grande sorpresa sono risultate le web radio, che non sono più le “sorelle minori” delle emittenti generaliste. La digitalizzazione, in questo, ha contribuito notevolmente, e la facilità del consumo ha fatto registrare dati molto lusinghieri con un mercato in netta crescita e con interessi sempre più importanti. La Rai da anni si muove con una grande dinamicità nel panorama delle web radio. Dal 2017, con i nuovi canali, è partito un movimento sicuramente innovativo per il mondo della radiofonia. E così, anche io, sono tornato al mio primo amore, sposando la causa di RAI RADIO LIVE per la quale firmo la linea editoriale. Un’avventura straordinaria, un progetto meraviglioso per scoprire il nostro Paese, per tornare a raccontare un’Italia pronta a ripartire. La scorsa settimana sono stati presentati i palinsesti di tutti i canali Rai. Nei miei appunti settimanali ho pensato di raccontarvi l’impegno di RAI RADIO LIVE per la prossima stagione, un palinsesto che accompagnerà i radioascoltatori in un viaggio fatto di arte, cultura, musica e soprattutto tradizioni. Visiteremo i borghi e le piccole città accompagnati da Joe Violanti e il suo PAESE MIO, mentre la penna di Cesare Lanza firmerà ogni giorno un particolare tra i MERAVIGLIOSI BORGHI della nostra penisola. Torneremo anche in montagna con Ernesto Goio e il suo IL RIFUGIO. Un trekking in alta quota per raccontare chi vive quell’esperienza da protagonista tra sentieri, sconnessi e iper connessi. Continueremo a parlare di arte alla Radio con Monica Bartocci e NON SOLO PERFORMING ARTS. Cosa sono le Performing Art? Danza, musica, teatro, arte circense, arti visive ma anche tanta creatività, linguaggi artistici contemporanei, tecnologie digitali, performance e creazioni site specific, dj set set, video, cultura pop e metropolitana, relazione con gli spazi pubblici. Tornerà a viaggiare il nostro treno che questa volta con Valentina Lo Surdo andrà alla scoperta delle nuove STAZIONI D’ITALIA. Il sabato e la domenica WEEK END LIVE di Giovanna Savignano oltre a presentarci il borgo della settimana in collaborazione con l’Associazione Nazionale Borghi d’Italia, racconterà gli eventi in giro per il nostro Paese. Tra le novità il programma di Anna Ammirati C’ERA UNA VOLTA che raccoglierà le voci da Nord a Sud e quelle dei personaggi più conosciuti per parlare delle paure degli italiani. Personaggi del mondo della cultura, della moda e dello spettacolo troveranno come sempre spazio al microfono di Sabina Stilo e del suo QUESTIONI DI STILO. I grandi eventi musicali, invece, albergheranno nel music-talk semiserio ERA ORA di Maria Cristina Zoppa che incontrerà i grandi artisti e le nuove realtà della musica italiana. E di musica continueranno a parlarne Ugo Coccia con i suoi due appuntamenti TICKET TO RIDE e SET LIST e Gianluca Polverari in compagnia di Monica Bartocci in FRAME. Proseguirà la collaborazione con le sedi regionali di Campania, Sicilia e Sardegna. Da Napoli Gino Aveta continuerà nella sua opera di divulgazione del patrimonio storico, artistico e culturale della canzone e del teatro partenopei. Mentre con MUSICA MED andremo alla scoperta della musica emergente prodotta dai migliori artisti della nuova scena indipendente del Nord Africa e del Medio Oriente. E ancora i percorsi musicali ragionati di Stefano Fozzi in FOX IN A BOX e la cultura siciliana attraverso i racconti di Eliana Escheri e il suo AUDITORIUM. Restando a Palermo con MEDITERRADIO avremo un ponte vocale e culturale che abbraccerà Sardegna, Sicilia e Corsica. Questo il palinsesto a cui abbiamo lavorato nella speranza che il nostro territorio possa tornare a prendere vita, magari anche con il piccolo contributo di Rai Radio Live. Buona settimana.