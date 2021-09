Mailup presenta Mailup for WordPress

Plugin per raccogliere contatti direttamente da WordPress

MailUp ha lanciato MailUp for WordPress, il plugin usato per raccogliere contatti direttamente da WordPress. Il nuovo plugin di MailUp è stato pensato al fine di creare moduli di iscrizione preimpostati e personalizzabili da inserire direttamente sul sito WordPress.

Lo scopo è quello di trasformare i visitatori occasionali di un sito web aziendale in nuovi iscritti, facilitando così la registrazione attraverso WordPress.

Il nuovo plugin MailUp for WordPress rappresenta una soluzione all-in-one, intuitiva e semplice, che facilita la raccolta di utenti e l’invio automatico di campagne email e SMS ai nuovi iscritti.

Il plugin è stato progettato quindi per permettere, a chi ha un sito WordPress e un’edizione (anche di prova) della piattaforma MailUp, in primo luogo di creare un form di iscrizione altamente personalizzato; di impostare campi obbligatori; di attivare il sistema di iscrizione double opt-in per preservare la correttezza dei dati raccolti e, infine, di inserire automaticamente i nuovi iscritti alle liste di invio.

Tutte queste operazioni sono disponibili con qualsiasi edizione MailUp, compresa la versione gratuita di prova della piattaforma.

“Far crescere una lista di contatti interessati a ricevere email personalizzate è lo step iniziale per qualsiasi strategia di Email Marketing,” spiega Daniele Pelleri, Marketing Director di MailUp, “è anche un’attività necessaria per creare un database di qualità, preservare la propria deliverability e generare nuove opportunità attraverso la costruzione di una strategia di contenuti volta a coltivare i contatti generati. Tutti obiettivi che da oggi sono facilmente raggiungibili anche per chi attiva una versione di prova della piattaforma, grazie a un plugin che semplifica e automatizza notevolmente le procedure di raccolta dati”.