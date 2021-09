Matera, arriva “Women’s Fiction Festival”

“Dopo due anni di silenzio tornano a essere protagoniste la lettura e la scrittura, utili strumenti per ritrovare la gioia dello stare insieme”. Lo ha detto Mariateresa Cascino, presidente di Matera Letteratura, nel corso della conferenza stampa svoltasi a Matera, per presentare la quindicesima edizione del Women’s Fiction Festival. “Una trentina di autrici fra le più apprezzate in Italia e all’estero, incontri nelle scuole, a partire da quella primaria, presentazioni di libri aperti al pubblico, nuove collaborazioni come quella con Poesia in azione o come quella tecnologica con Digital Box, e ancora la book academy riservata a chi vuole fare della scrittura un mestiere e la borsa del libro dedicata a chi vuole presentare in pochi minuti il proprio manoscritto ad agenti letterari ed editor di fama nazionale. Il Women’s Fiction Festival – ha aggiunto Cascino – è tutto questo e molto altro ancora”.Alla conferenza stampa anche Maria Paola Romeo, direttore editoriale del Festival. “Il Women’s Fiction Festival nel corso degli anni, si è gradualmente trasformato e oggi non è più solo un grande luogo dedicato alla scrittura e alla lettura, ma è anche e soprattutto uno spazio di confronto, di incontro dove si parla di letteratura, dove si sta davvero bene producendo cultura. Grande interesse continua a riscuotere la borsa dei libro dove aspiranti scrittori, editor ed agenti letterari, si incontrano. E oggi sono tante le scrittrici scoperte al festival che stanno ai primi posti nelle classifiche di vendita di libri”. Una delle tante novità di quest’anno è la collaborazione con Poesia in azione. “Siamo molto felici di collaborare con il Women’s Fiction Festival – ha detto Silvana Kuhtz – attraverso diversi momenti dove la poesia, la musica e la creatività si incrociano per ridare valore ed emozioni alla parola” . Per il sindaco, Domenico Bennardi “ il Women’s Fiction Festival è sempre stato un importante punto di riferimento sul tema della scrittura e su quello della lettura. Noi vorremmo candidare Matera a diventare città del libro. E con il vostro aiuto e con quello di altre associazioni sono convinto che ce la faremo. Intanto grazie per il vostro impegno e grazie per aver ripreso il vostro festival”.