DHL Express miglior posto di lavoro in Europa secondo la classifica 2021 di « Best Place to Work

Balzo in avanti dal 10° posto della precedente edizione. Premiate le politiche aziendali per il personale, sostenute da significativi investimenti. Il continuo miglioramento dell’ambiente di lavoro e la valorizzazione dei dipendenti si traducono in soddisfazione dei lavoratori.

DHL Express, il principale fornitore mondiale di servizi espressi internazionali, è stato nominato come il miglior posto di lavoro in Europa per l’anno 2021 da «Best Place to Work®». Il premio di Great Place to Work® in collaborazione con The Economist Group riconosce l’importante investimento dell’azienda verso i suoi dipendenti. DHL Express, classificata al decimo posto lo scorso anno, ha notevolmente migliorato il suo impegno per un ambiente di lavoro positivo. « Siamo lieti di essere riusciti, insieme a tutti i nostri dipendenti, a creare il miglior posto di lavoro possibile. Il percorso che abbiamo intrapreso è stato una maratona e non uno sprint: riuscire ad avere questo riconoscimento è il risultato di un’attenzione costante alla costruzione di un ambiente in grado di motivare, valorizzare e far crescere le nostre persone » , ha affermato Alberto Nobis, CEO Europe DHL Express. « I nostri dipendenti stanno facendo un lavoro eccezionale e hanno dimostrato di saper ‘andare oltre’ nei propri impegni quotidiani, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo. Durante tutta la pandemia, hanno consentito al commercio globale di non avere battute d’arresto e supportato le comunità in cui operiamo. La loro motivazione deriva dalla nostra cultura che pone le persone al centro della nostra attività.

DHL Express attribuisce grande importanza al valore del lavoro dei suoi dipendenti. Ecco perché l’azienda investe decine di milioni di euro all’anno per le sue persone in tutto il mondo. Numerose sono le iniziative in questo senso: “DHL’s Got Heart”, ad esempio, consente ai dipendenti di sostenere le cause che li appassionano, e il programma “DHL4her” sostiene e incoraggia le donne. Un programma di apprendimento completo, “Certified International Specialist” (CIS), fornisce ai dipendenti le conoscenze necessarie per assicurare il miglior servizio possibile. Con queste e altre iniziative, DHL Express è impegnata a migliorare costantemente le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti. “Anche in Italia, come in Europa, sappiamo che sono le persone che fanno la differenza. Ecco perché ci impegniamo quotidianamente per offrire loro l’opportunità di realizzarsi professionalmente in un ambiente di lavoro stimolante e ricco di opportunità di crescita» ha affermato Nazzarena Franco (in foto), CEO DHL Express Italy . «Chi lavora con noi lo fa con impegno e passione e sa che troverà sempre in DHL Express un’azienda capace di ascoltare, con rispetto, la voce di tutti. Tramite i riconoscimenti di Best Place to Work, di cui siamo molto grati, la voce delle nostre persone ci conferma che stiamo facendo bene”. Per essere riconosciute come ‘Best Workplace in Europe™’, le aziende devono partecipare alle liste nazionali Great Place to Work’s Best Workplaces™. Questo riconoscimento si basa sui risultati di sondaggi riservati che valutano l’esperienza dei dipendenti in termini di fiducia, innovazione, valori aziendali e leadership. Le aziende vengono anche valutate in base a come creano un’esperienza di lavoro che includa tutti i dipendenti. Quest’anno, a seguito della pandemia da COVID-19, il premio ha puntato i riflettori sul benessere fisico e mentale sia dei datori di lavoro che dei dipendenti. « Best Workplaces in Europe™ ha stabilito un nuovo standard di cura per i dipendenti in numerosi settori » , ha affermato Michael C. Bush, CEO di Great Place to Work® « Queste aziende sono guidate da leader che favoriscono con convinzione le esigenze dei propri dipendenti. Creano ambienti di lavoro flessibili in cui chiunque può prosperare, indipendentemente da chi sia o da cosa faccia per l’azienda. Congratulazioni a DHl Express e a tutte le altre imprese selezionate».

DHL, la società di logistica mondiale

DHL è leader mondiale del settore della logistica. Le diverse divisioni di DHL offrono una gamma completa di servizi logistici che comprende la consegna di pacchi nazionali e internazionali, spedizioni e consulenza per il servizio e-commerce, trasporto espresso internazionale, via strada, aereo e marittimo fino alla gestione della catena di approvvigionamento industriale. Con circa 400.000 dipendenti in più di 220 Paesi e aree del mondo, DHL mette in connessione le persone e le aziende in modo sicuro e affidabile, consentendo il flusso del commercio sostenibile globale. Grazie a soluzioni specializzate a supporto dei mercati e settori in crescita negli ambiti hightech, life sciences and healthcare, ingegneria, produzione ed energia, auto-mobilità e retail, DHL si posiziona come “La società di logistica per il mondo”. DHL Express è la divisione di trasporti internazionali espressi del Gruppo e fa parte del gruppo DHL Deutsche Post. Il Gruppo ha registrato nel 2020 un fatturato di oltre 66 miliardi di euro. Con soluzioni commerciali sostenibili e un impegno a supporto della società e l’ambiente, il Gruppo offre un contributo positivo al mondo. Deutsche Post DHL Group punta a raggiungere la logistica a emissioni zero entro il 2050. DHL Express Italy è leader nel mercato delle spedizioni internazionali espresse con un servizio aereo espresso da e per oltre 220 Paesi. Con una quota di mercato del 60%, in Italia oltre a Malpensa è presente su tutto il territorio nazionale con centri logistici e gateways nei principali aeroporti (Bergamo, Bologna, Venezia, Pisa, Ancona, Ciampino e Napoli). Impiega oltre 8.000 addetti per la gestione di 42 milioni di spedizioni l’anno, 40 voli giornalieri e una flotta di 2.500 veicoli.