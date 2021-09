Generali, approvazione da parte di Consob del documento di offerta relativo all’OPA su Cattolica

L’Offerente, Assicurazioni Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) comunica che, con riferimento al documento di offerta (depositato in data 18 giugno 2021 presso Consob e relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e facendo seguito ai comunicati stampa del 18 giugno 2021 e 17 settembre 2021, in data odierna Consob, con delibera n. 22006 del 22 settembre 2021, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF, il Documento di Offerta.

Periodo di adesione

Ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del 4 ottobre 2021 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 29 ottobre 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Il 29 ottobre 2021 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe in conformità alla legge applicabile, la data di chiusura del periodo di adesione all’Offerta e la data di pagamento delle Azioni portate in adesione all’Offerta cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, pertanto il 5 novembre 2021 (la “Data di Pagamento”).

Corrispettivo

L’Offerente riconoscerà a ciascun azionista dell’Emittente aderente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 6,75 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).

Il Corrispettivo si intende cum dividendo ed è pertanto stato determinato sull’assunto che l’Emittente non approvi e dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi prelevati da utili o riserve prima della Data di Pagamento. Qualora, prima di tale data, l’Emittente dovesse pagare un dividendo ai propri soci, il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto, per ciascuna Azione, di un importo pari a quello di tale dividendo.

Il Documento di Offerta sarà depositato presso Consob e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

(i) la sede legale dell’Offerente in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2;

(ii) la sede legale dell’Emittente in Verona, Lungadige Cangrande n. 16;

(iii) la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati n. 9;

(iv) la sede legale degli intermediari incaricati (Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, BPER Banca S.p.A., Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano);

(v) sul sito internet dedicato dell’Offerente www.generali.com/it/cattolica-pto;

(vi) sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.cattolica.it;

(vii) sul sito internet del global information agent dell’Offerta, Morrow Sodali S.p.A., www.morrowsodali- transactions.com.

Generali renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF resa nota in data 31 maggio 2021, pubblicata sul sito internet dedicato dell’Offerente all’indirizzo www.generali.com/it/cattolica-pto, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta.