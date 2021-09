Partnership tra Fidimed e Gruppo Del Barba per aiutare le PMI del Sud Italia con la finanza agevolata

Fidimed, consorzio fidi siciliano, ha stretto una partnership con il Gruppo Del Barba Consulting, che opera da oltre vent’anni nel campo della finanza agevolata, con l’obiettivo di supportare le imprese del Sud Italia nella ricerca di nuove fonti di finanziamento anche a seguito della crisi economica innescata dal Covid-19.

Fidimed, con sedi a Palermo e Catania, nasce dalla fusione di InterconfidiMed e Fidimpresa Confidi Sicilia e opera senza fini di lucro nel settore bancario e parabancario, prestando garanzie a favore di liberi professionisti, micro, piccole e medie imprese nei settori dell’Industria, dell’Artigianato, dell’Agricoltura per l’erogazione di finanziamenti ordinari e straordinari da parte di istituti convenzionati. Dal 2010 è un intermediario finanziario (ex art.106 del T.U.B.) vigilato da Banca d’Italia. Fidimed collabora con le principali banche, tra cui, Unicredit, BNL, Monte dei paschi di Siena, BPER, BCC, e altre.

“Siamo una realtà in continua espansione – afferma Fabio Montesano, Amministratore delegato di Fidimed– che si propone come partner solido e affidabile per tutte le imprese che hanno esigenze di liquidità per il ciclo aziendale e di finanziamenti a medio e lungo termine a supporto degli investimenti produttivi. Questa partnership con Gruppo Del Barba rientra nella nostra logica di consulenza a tutto tondo per indicare le soluzioni aziendali idonee ad eliminare i vari elementi di instabilità che caratterizzano spesso la gestione delle imprese, sia in termini di consulenza finanziaria sia prestando garanzie a favore delle piccole e medie imprese per il loro consolidamento patrimoniale”.

Gruppo Del Barba Consulting, inserita dal Financial Times tra le migliori 1000 aziende europee 2020 e 2021, è attiva a livello nazionale nel campo della finanza agevolata. Da oltre 20 anni affianca le imprese di tutte le dimensioni nel loro percorso di crescita, favorendone l’accesso a contributi a fondo perduto, agevolazioni e bonus fiscali, ed è riconosciuta oggi come una tra le società leader del settore. La sede è a Carpi (MO) e conta più di 60 persone tra dipendenti e collaboratori.

“Siamo lieti” ha commentato Marco Barbieri (in foto), Amministratore Unico Gruppo Del Barba “di poter mettere la nostra esperienza a disposizione delle imprese del Sud Italia che stanno soffrendo a causa della pandemia ancora in corso. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le aziende, intercettando il maggior numero di opportunità che saranno disponibili già da quest’anno con la prima parte dei fondi del PNRR”.