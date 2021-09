Virpax® Pharmaceuticals annuncia la chiusura dell’offerta pubblica da 40 milioni di dollari di azioni ordinarie

Virpax® Pharmaceuticals Inc. (“Virpax” o la “Società”) (NASDAQ:VRPX), un’azienda specializzata nello sviluppo di prodotti farmaceutici per la gestione del dolore, oggi ha annunciato la chiusura di un’offerta pubblica sottoscritta di 6.670.000 azioni ordinarie a un prezzo di 6,00 dollari per azione, per proventi lordi di USD 40.020.000, dai quali dovranno essere detratti gli sconti di sottoscrizione e le spese correlate all’offerta. Inoltre, Virpax ha concesso ai consorzi di garanzia e collocamento titoli un’opzione di 45 giorni per acquistare fino a 1.000.500 azioni ordinarie per coprire eventuali sovra-assegnazioni, al prezzo dell’offerta pubblica, meno gli sconti di sottoscrizione.