Cybercrime: Italia quarta al mondo per minacce legate a pandemia

Nella prima metà del 2021, l’Italia è stato il quarto Paese al mondo più colpito dalle minacce informatiche legate alla pandemia, dopo Stati Uniti, Germania e Colombia. Questo numero proviene dal rapporto sulle minacce informatiche di Trend Micro Research. Secondo la società di sicurezza informatica, 131.197 attacchi tra cui spam, malware e siti Web dannosi con temi epidemici hanno attaccato il nostro Paese. Nella classifica delle minacce Covid-19, l’Italia è davanti a Stati Uniti (1.584.337), Germania (832.750) e Colombia (462.005). Nella prima metà del 2021 l’Italia si è classificata prima anche per malware e virus dannosi, prima in Europa e quarta nel mondo con 28.208.577 attacchi. Sul podio il Giappone (174.994.613) gli Stati Uniti (163.667.075) e l’India (29.008.051).

Tra questi, il numero di minacce che hanno raggiunto l’Italia via e-mail è stato di 194.879.311 e il numero di siti dannosi visitati è stato di 7.559.192. Nella prima metà del 2021 il numero di applicazioni dannose scaricate è stato di 28.215; nella prima metà del 2021 erano presenti in Italia 1.712 malware unici per l’online banking. A livello globale, la società di sicurezza Trend Micro ha intercettato circa 41 miliardi di minacce nella prima metà dell’anno, con un aumento del 47% rispetto al periodo precedente. La maggior parte degli attacchi proviene dalla posta elettronica. Il ransomware rimane una delle principali minacce a livello globale e i criminali informatici continuano a prendere di mira le aziende più famose.