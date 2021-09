Reddito di cittadinanza a 1,36 milioni di famiglie nel mese di agosto

Oltre il 44% dei beneficiari sono single e l’importo medio a nucleo familiare è pari a 545,95 euro



Dall’ Osservatorio sul reddito e pensione di cittadinanza si legge che quasi 1,36 milioni di famiglie ad agosto 2021 hanno avuto il reddito di cittadinanza per un importo medio a nucleo di 545,95 euro e una spesa complessiva nel mese di 742 milioni, in lieve calo su luglio (759,8 milioni) ma comunque sui massimi degli ultimi mesi. Sempre secondo l’Osservatorio ad agosto le persone totalmente coinvolte sono state poco più di tre milioni (3.027.851).

Su 1.359,481 famiglie beneficiarie del reddito o della pensione di cittadinanza 604.381 sono composte da una sola persona. I single che ricevono il sussidio sono quindi il 44,46% del totale, emerge dall’Osservatorio dell’Inps sul reddito di cittadinanza ad agosto secondo il quale sono 516.572 le famiglie monocomponenti che ricevono il sussidio senza disabili.

Se si guarda ai primi sette mesi dell’anno, le famiglie che hanno avuto almeno una mensilità del sussidio sono 1,6 milioni per 3,7 milioni di persone coinvolte.

L’importo medio per le famiglie con una sola persona ad agosto era di 446 euro. Le famiglie con almeno sei componenti che percepiscono il reddito sono appena 32.350 con un sussidio medio di 675 euro. La percentuale sul totale è del 2,38%.