Westerly Winds e Hiro Capital uniscono le forze per investire in Elvie

Westerly Winds e Hiro Capital hanno creato una società-veicolo (SPV) per investire in Elvie, il rivoluzionario marchio per la salute e lo stile di vita che sviluppa prodotti iconici per il mondo femminile, come parte del round di finanziamenti FemTech di serie C della società, del valore di 97 milioni di dollari USA. La SPV Westerly Winds-Hiro rispecchia l’interesse delle due parti per l’ESG incentrato sugli investimenti in tecnologie d’impatto.

Fondata nel 2013 dalla CEO Tania Boler, Elvie riunisce un team di ingegneri, progettisti e menti imprenditoriali di livello mondiale per sviluppare prodotti straordinari che migliorano la vita al femminile, rivoluzionando categorie trascurate per tanti anni, come i tiralatte e i dispositivi per la salute del pavimento pelvico.