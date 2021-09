Parma, il primo ottobre sarà tempo di Taxi Confidential di Giuseppe Coccon

Segnaliamo un incontro letterario, che stuzzicherà la curiosità dei lettori emiliani. Il primo ottobre, a Parma, si terrà la presentazione del libro Taxi Confidential di Giuseppe Coccon. Il libro è un viaggio nell’umanità più viva, una raccolta di aneddoti e situazioni sui taxi di tutti il mondo (Parma compresa). Come ben ricorda Coccon, la vita è un viaggio a tappe. Ogni tappa è una scatola cinese che contiene storie e segreti dell’animo umano. Il Taxi connette questi mondi e diventa il confessionale per scoprire luoghi, persone, vite. I fotografi cercano lo scatto originale cambiando la prospettiva mentre qui è l’autore a spostare il suo punto di ripresa all’interno di un taxi. Un punto di vista originale che trasmette sensazioni diverse mentre leggiamo le storie di vita delle persone incontrate durante il viaggio. Sono ventuno storie di donne e uomini al volante, al timone o alla cloche di un taxi tra l’Italia e New York, Tokyo e Parigi, Londra e Malè, Pechino e Città del Messico. In questo suo primo libro, Giuseppe Coccon, giornalista, comunicatore e ora anche scrittore, nato dopo anni di corse sul mezzo più comune al mondo, durante le trasferte di lavoro o le vacanze con la famiglia. I protagonisti sono persone sensibili e divertenti, spiritose e dissacranti, attive nel sociale, segnate dal tempo e dalla vita ma con una straordinaria voglia di vivere e sorridere. Le storie fanno pensare e anche commuovere. Sono i tassisti, sempre presenti nei luoghi di passaggio, insostituibili compagni di viaggio, con la loro originalità e le loro manie, gli attori di questo divertente excursus tra parole ed emozioni. “I taxi sono storie in movimento, diversi in tutto il mondo eppure uguali. Luoghi magici, sospesi tra una partenza e un arrivo, dove tutto è possibile” – dice Giuseppe Coccon. “Dentro i taxi passa la vita, tanta vita. Ci si innamora e si piange, si telefona e si fanno affari. Quando scendiamo, l’autista raccoglie i frammenti di noi rimasti sul sedile per trasformarli in racconti immaginari, sempre diversi. Cambiano le fogge, i colori dipingono una geografia diversa da quella dei libri. Eppurela parola TAXI è la stessa ovunque e in ogni lingua e significa casa e albergo, sogno e speranza. Due sillabe sospese tra il noto e l’ignoto”. Pezzi sparsi di vita, diapositive impresse per sempre nella memoria, persone straordinarie, fuori dal comune, che si sono messe a nudo e hanno deciso di raccontarsi in prima persona o attraverso le storie dei loro clienti. E in loro onore, l’autore ha deciso di donare l’intero ricavato delle vendite del libro in beneficenza all’Associazione per la Lotta contro l’Autismo e all’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie. L’evento si terrà presso la prestigiosa Libreria Fiaccadori, uno dei luoghi di cultura più importanti di Parma. Il giornalista Aldo Tagliaferro modererà l’incontro con l’autore. Vi ricordiamo che l’accesso all’evento sarà consentito esclusivamente dietro prenotazione e presentazione del Green Pass. L’incontro si terrà nel cortile interno del Palazzo Vescovile (ossia all’ingresso della Libreria). Ceccon presenterà il libro anche a Roma, il 12 ottobre.