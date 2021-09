Covid, dalle analisi del sangue si può prevedere la risposta immunitaria del paziente

I pazienti Covid-19 hanno risposte immunitarie diverse che portano a esiti della malattia che vanno dall’infezione asintomatica alla morte. I ricercatori dell’Institute for Systems Biology a Seattle negli Stati Uniti hanno scoperto i cambiamenti metabolici che regolano il modo in cui le cellule immunitarie reagiscono alla malattia, dopo aver esaminato i campioni di sangue di quasi 200 pazienti affetti da Covid-19. Questi cambiamenti sono associati alla gravità della malattia e potrebbero essere utilizzati per prevedere la sopravvivenza del paziente. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Biotechnology.“Sappiamo che esiste una varietà di risposte immunitarie al Covid-19 e i processi biologici alla base di tali risposte non sono ben compresi”, ha affermato il co-primo autore Jihoon Lee del Fred Hutchinson Cancer Research Center. “Abbiamo analizzato migliaia di marcatori biologici collegati alle vie metaboliche che sono alla base del sistema immunitario e abbiamo trovato alcuni indizi su quali cambiamenti immuno-metabolici possono essere fondamentali nelle malattie gravi. La nostra speranza è che queste osservazioni sulla funzione immunitaria aiutino la ricerca per contrastare più efficacemente il Covid-19 ed eventualmente portare a terapie più mirate” conclude Lee. I ricercatori hanno raccolto 374 campioni di sangue – due prelievi per paziente durante la prima settimana dopo la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 – e hanno analizzato il plasma e le singole cellule immunitarie. L’analisi ha incluso 1.387 geni coinvolti nelle vie metaboliche e 1.050 metaboliti plasmatici. Nei campioni di plasma, il team ha scoperto che l’aumento della gravità del Covid-19 è associato ad alterazioni dei metaboliti, questo suggerisce una maggiore attività correlata al sistema immunitario. Inoltre, attraverso il sequenziamento delle singole cellule, i ricercatori hanno scoperto che ogni principale tipo di cellula immunitaria ha una firma metabolica distinta. La ricerca è stata condotta da scienziati dell’ISB, del Fred Hutchinson Cancer Research Center, della Stanford University, dello Swedish Medical Center St. John’s Cancer Institute presso il Saint John’s Health Center, dell’Università di Washington, dell’Howard Hughes Medical Institute.