Enrico Letta: l’Italia deve avere fiducia nella ripartenza

“Sono contento di essere qui al Salone del Mobile che è un’esperienza straordinaria. Quest’anno vale doppio, il rilancio del nostro Paese, la ripartenza, credo che sia veramente da ringraziare tutto il complesso di persone che hanno lavorato per renderlo possibile. Credo che sia un bellissimo messaggio di fiducia”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in visita al salone del mobile che chiude i battenti oggi. “Penso che l’Italia debba avere fiducia nella ripartenza e il segnale che viene da Milano in questi giorni è uno straordinario messaggio. Spero che la politica non guasti questo messaggio di fiducia che viene dal mondo delle imprese perché questo messaggio di fiducia è fondamentale per la ripartenza e perché quest’anno sia un anno positivo. Vorrei che questa fiducia che viene dalle imprese, dal Salone del mobile, venga recepita dal mondo della politica e che la politica smetta con le ambiguità sulla sicurezza, la libertà e il Green pass, e si parli in modo più unitario possibile, sostenendo le scelte che il governo fa”, ha concluso.