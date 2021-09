Il Ministro Di Maio ha incontrato il Presidente dell’Alto Consiglio di Stato dello Stato di Libia, Khaled Ammar Al-Meshri

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, nella foto, ha ricevuto ieri alla Farnesina il Presidente dell’Alto Consiglio di Stato dello Stato di Libia, Khaled Ammar Al-Meshri.

Il Ministro ha anzitutto reiterato il convinto sostegno dell’Italia per la stabilizzazione del Paese e ha ribadito la determinazione a collaborare con l’autorità ad interim e con tutte le articolazioni dello Stato libico per sostenere le prossime fasi del processo politico, in cui l’Alto Consiglio di Stato è chiamato a svolgere un ruolo decisivo e costruttivo.

Il titolare della Farnesina ha poi ricordato l’urgenza di definire la base costituzionale e giuridica e di approvare la legge elettorale, affinché le elezioni possano svolgersi nella data prevista del 24 dicembre prossimo, consentendo al popolo libico di pronunciarsi attraverso il voto.

Il Ministro Di Maio ha inoltre sottolineato l’opportunità di preservare gli importanti risultati sinora raggiunti nell’ambito della sicurezza dalla Commissione militare congiunta 5+5, in particolare la riapertura della strada costiera Sirte-Misurata e la liberazione di prigionieri, e ha ricordato l’urgenza di pervenire ad una piena attuazione dell’accordo sul cessate il fuoco, a partire dal ritiro di tutti i combattenti e mercenari stranieri dal Paese.

Il Ministro Di Maio ha altresì confermato l’impegno italiano a sostegno del processo di riconciliazione intra-libica, incluso nel Fezzan.

È stata poi ricordata l’importanza dell’approvazione del bilancio unificato per il 2021, necessario per permettere al Governo di attuare l’agenda di riforme e sviluppo e per rispondere alle esigenze di miglioramento delle condizioni sociali, rilanciando le attività economiche.

A livello bilaterale, il titolare della Farnesina ha confermato la volontà italiana di consolidare ulteriormente il percorso di rilancio del partenariato italo-libico.