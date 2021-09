Equita ai vertici delle classifiche di Institutional Investor

Equita (nella foto, l’a. d. Andrea Vismara), una delle principali banche d’investimento italiane, si conferma anche nel 2021 ai vertici delle classifiche di Institutional Investor con le sue attività di ricerca, sales e corporate access. Il team di Ricerca di Equita, guidato da Luigi de Bellis e Domenico Ghilotti, si è posizionato al primo posto nella categoria “Italy Research: Small and Mid-Cap Stocks” e, come spiega una nota, si conferma “il punto di riferimento per gli investitori italiani e internazionali sulle aziende a piccola e media capitalizzazione”. Il team si è inoltre classificato al secondo posto nella categoria generale “Overall Italy Research” e primo tra i broker indipendenti italiani. Il team di Sales & Trading di Equita, guidati da Fabio Arcari – responsabile Sales & Trading – e Vincenzo Abbagnano e Cristiano Rho – co-responsabili Global Markets – si è invece distinto posizionandosi al secondo posto nella classifica generale “Overall Italy: All-Europe Generalist Sales Team” e primo tra i broker indipendenti italiani. Equita si è posizionata al secondo posto anche nella classifica “Overall Italy: Corporate & Expert Meetings” e prima tra i broker indipendenti italiani, grazie agli incontri, conferenze settoriali e videoconferenze organizzate da Equita per favorire il dialogo tra investitori istituzionali e società quotate. “Complessivamente, Equita si è posizionata al secondo posto nella classifica generale riassuntiva “Overall Broker – Italy (Weighted by commissions)”, prima per numero di voti” spiega una nota del gruppo.