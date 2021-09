Hearst aderisce all’iniziativa “tutti i martedì il divertimento raddoppia”

In due al cinema con 8 euro ed è partner di PowerTicket

Questa passione ha fatto sì che Hearst aderisse con entusiasmo, come primo editore di periodici, all’iniziativa a supporto del cinema “La cultura raddoppia”, lanciata da FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) in collaborazione con ANICA sezione Distributori. Hearst partecipa al progetto promuovendolo sulla propria utenza grazie a un importante piano media print e digital su tutti i brand del gruppo. I settimanali e mensili Hearst riportano una pagina con un coupon da ritagliare e presentare alle casse dei cinema aderenti per usufruire così, ogni martedì fino a fine Novembre, di due ingressi al costo totale di 8 euro. Per scoprire tutte le informazioni relative alle sale aderenti e alla programmazione basta scaricare l’app o andare sul sito PowerTicket.it, piattaforma digitale dedicata allo spettatore cinematografico. Si inserisce qui anche la partnership tra Hearst e PowerTicket che prevede ogni mattina, per tutta la durata del Festival del cinema di Venezia, la pubblicazione all’interno della sezione “I miei contenuti” dell’app, di Elle Daily, il tabloid quotidiano gratuito print e digital che racconta giorno per giorno il meglio della Mostra del Cinema. Una notifica push viene inviata tutte le mattine agli utenti dell’app per ricordare la pubblicazione del nuovo numero consentendogli così di leggere tutte le news in arrivo dal Festival. Nella stessa sezione, una seconda area dedicata è riservata alla campagna di comunicazione Hearst Movie Confidence “Cinema: spazio aperto all’emozione”, firmata dal regista Gabriele Mainetti. Nell’area “Gabriele Mainetti per Movie Confidence” si può già scoprire un video “making of” che fa da teaser alla campagna di comunicazione che sarà rivelata giovedì 9 settembre. L’iniziativa La cultura raddoppia è stata nel complesso ideata da Fabio Poli (nella foto), Presidente FCP Associnema con il supporto dell’agenzia specializzata nell’entertainment Echo di Marco Cino.