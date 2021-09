The Estée Lauder Companies e il brand Estée Lauder annunciano una partnership con Amanda Gorman

Amanda Gorman nominata Changemaker (“Artefice del cambiamento”) globale e curatrice della nuova iniziativa letteraria “WRITING CHANGE” di The Estée Lauder CompaniesThe Estée Lauder Companies contribuirà con tre milioni di dollari nel corso di tre anni a questa iniziativa letteraria inaugurale

Oggi, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) e il brand Estée Lauder hanno annunciato una partnership della durata di tre anni con Amanda Gorman (in foto), attivista, scrittrice premiata e la più giovane poetessa statunitense che abbia mai partecipato a un’inaugurazione presidenziale. Si tratta della prima partnership pluriennale di questo tipo per Amanda e la prima partnership integrata stretta da The Estée Lauder Companies e dal brand Estée Lauder per riconoscere e celebrare una nuova generazione di leader che ispirano il cambiamento.