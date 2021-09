Meloni e Orlando, è scontro sul reddito di cittadinanza

“Non sono d’accordo con Giuseppe Conte, il reddito di cittadinanza è metadone di Stato, ‘ti mantengo nella tua condizione’, non è un provvedimento di sviluppo”, queste le parole di Giorgia Meloni, leader di FdI, al forum Cernobbio.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (nella foto), replica così: “Non rispondo perché chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà'”. E continua: “Credo che ci siano delle modifiche da fare, ma credo che sarebbe un passo indietro per il nostro Paese se tornasse ad essere tra i pochi paesi che non ha uno strumento di contrasto alla povertà”.

“Il reddito di cittadinanza si è rivelato sbagliato. Lo abbiamo votato ma riconoscere un errore è segno di saggezza. Proporrò un emendamento alla manovra per destinare alle imprese questi soldi”, ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini al forum Ambrosetti a Cernobbio.

“Immagino che Meloni non volesse offendere i beneficiari, ma è una espressione volgare, forte”, ha infine concluso Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano. “Dobbiamo riconoscere la dignità sociale” alle persone, secondo il leader del M5s.