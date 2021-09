Mediobanca, a ruba il nuovo bond. Il gruppo sfila due manager ad Azimut e Iccrea

Mediobanca ha concluso il collocamento di un’obbligazione a sette anni, callable a partire dal sesto, per un importo di 500 milioni di euro con ordini che hanno superato 1,8 miliardi. Il rendimento, che in avvio era attorno a 125/130 punti base sul tasso midswap in euro (oggi al -0,19%), si è stretto a fine asta a 100 punti, secondo il terminale Bloomberg. Il bond, con scadenza 2 novembre 2028, rende quindi attorno allo 0,8%.

Il bond ha un taglio di 250mila euro e sarà scambiato alla borsa di Dublino Euronext. La cedola, annuale, sarà fissa fino alla data di call (2 novembre 2027) e, se non sarà richiamata dall’emittente, verrà fissata successivamente in base allo swap a tre mesi cui aggiungere lo spread. L’emissione, guidata da Citi, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit, verrà prezzata in giornata.

Secondo Giacomo Alessi, analista indipendente sul debito, ” Mediobanca riapre il mercato dei finanziari italiani dopo la pausa estiva con un nuovo Senior-Non Preferred, ovvero quella tipologia di titoli finanziari che sono nati a seguito della riforma Brrd sul Bail I, che costituiscono passività eleggibili ai fini dei requisiti patrimoniali, mantenedo tuttavia seniority rispetto alle passività subordinate”. E’ il secondo titolo di questa categoria emesso da Piazzetta Cuccia.

Mediobanca è “uno dei cinque gruppi italiani che hanno collocato questo tipo di obbligazioni insieme a Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Credem”, ricorda Alessi. Seppure “decisamente indietro rispetto ai competitor europei, anche gli istituti italiani stanno emettendo bond Snp che restano decisamente accessibili solo ad investitori istituzionali vista la soglia d’ingresso fissata a 250mila euro per tutti i titoli”, conclude l’analista.

Oggi CheBanca!, controllata di Piazzetta Cuccia, ha annunciato una nuova organizzazione commerciale delle sue reti distributive a servizio della clientela Premier, centralizzate dal primo settembre all’interno della Direzione Generale guidata da Lorenzo Bassani. Il manager verrà aiutato da due professionisti di esperienza nella gestione del risparmio e degli investimenti, entrambi nominati vice direttori generali.

Duccio Marconi mantiene la guida della rete dei consulenti finanziari, realtà nata nel 2017 e oggi player forte di 477 professionisti della consulenza e ulteriori piani di sviluppo. Gianluca Talato, già in CheBanca! dal 2016 al 2019 e in seguito responsabile della Divisione Private & Wealth Management del gruppo bancario Cooperativo Iccrea, rientra in CheBanca! con il ruolo di direttore centrale commerciale. A lui riporta la rete proprietaria, di cui oggi fanno parte 495 advisor premier.

“Oggi abbiamo un robusto piano di crescita organica, che ci consente di accrescere semestre su semestre le masse in gestione nonché il nostro posizionamento quale operatore qualificato nella gestione degli investimenti”, spiega Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca!. “Il nostro consolidamento a servizio del target di clientela Premier non può prescindere anche da un rafforzamento manageriale. Poter contare su professionisti di alto livello come Duccio e Gianluca è per me fonte di grande soddisfazione. Sono certo che con il loro supporto riusciremo a potenziare ulteriormente un modello di servizio, oggi fortemente integrato nelle competenze nel Gruppo di Mediobanca, che sta registrando crescente interesse e soddisfazione da parte di clienti e professionisti della consulenza”.

Secondo Bassani, garantire “un continuo investimento sulle competenze sia attraverso programmi formativi dedicati sia attraverso l’inserimento di professionisti del mondo Private è tra le leve che ci permetterà di offrire un servizio sempre più accurato alla nostra clientela Premier”. Tra i nuovi arrivi, quello di Paolo Cuccovillo, professionista con oltre 30 anni di esperienza a servizio della clientela Wealth e Private, con il ruolo di Responsabile Wealth Solutions. Cuccovillo arriva da Azimut, dove era Team Manager (Wealth & Private Asset Advisor) e prima ancora da Unicredit.

Elena Dal Maso, Milano Finanza