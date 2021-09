L’allarme di Coldiretti: il 15% dei bambini è obeso

Il 15% dei bambini pugliesi è obeso. Il dato supera di sei punti a medi nazionale ferma al 9%. Lo rende noto Coldiretti Puglia che propone cibi a chilometro zero nelle mense scolastiche. “L’86% dei genitori ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare, mentre solo il 12 per cento ritiene che dovrebbero essere serviti i piatti che piacciono di più”, afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. Per aiutare il sistema scolastico e le famiglie ad alimentare al meglio le giovani generazioni e l’intero nucleo familiare, da anni il Progetto di Educazione alla Campagna Amica ha agevolato l’incontro tra i bambini e gli agricoltori. “In Puglia negli ultimi 10 anni – riferisce Coldiretti Puglia – sono stati coinvolti nel progetto delle masserie didattiche 200mila bambini e 480 scuole, di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori”. I prodotti tradizionali e tipici “rispondono all’esigenza di garantire sicurezza alimentare, tutela ambientale e salvaguardia della storia e del patrimonio di tradizioni del territorio”, aggiunge Floriana Fanizza, responsabile nazionale e regionale di Coldiretti Donne Impresa.