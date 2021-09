Calcio, Lasagna ha ricevuto il premio Cesarini

Kevin Lasagna, attaccante dell’Hellas Verona, nei giorni scorsi ha ricevuto il premio ‘Renato Cesarini’: porta la sua firma il gol realizzato al 98esimo minuto della partita con il Cagliari, valida per l’ultima giornata dello scorso campionato. Nel corso della cerimonia sarà premiato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina; riconoscimenti anche per i presidenti Massimo Ferrero (Sampdoria) e Fabrizio Corsi (Empoli), i dirigenti Giovanni Sartori(Atalanta) e Toni D’Amico (Hellas Verona), gli allenatori Vincenzo Italiano (Fiorentina), Fabrizio Castori (Salernitana) e Andrea Sottil (Ascoli), gli ex calciatori Alessio Tacchinardi e José Altafini, i procuratori Sportivi Renzo Contratto e Massimo Briaschi.