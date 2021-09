OwnBackup rileva RevCult, potenziando la sua piattaforma di protezione dei dati sul cloud con la sicurezza proattiva dei dati

La soluzione consolidata fornirà ai clienti un approccio olistico per proteggere, tenere al sicuro e gestire i propri dati SaaS

OwnBackup, la principale piattaforma di protezione dei dati sul cloud, oggi ha annunciato l’acquisizione di RevCult, una società di software con sede in California impegnata a fornire soluzioni di sicurezza e governance per il personale commerciale, spesso nota come SaaS Security Posture Management (SSPM). SSPM aiuta le organizzazioni a mettere al sicuro più facilmente dati i cui volumi, velocità e varietà sono in continua crescita continuando a scansionare ed eliminare errori di configurazione e permessi mal gestiti, che sono le cause principali delle falle nella sicurezza del cloud.

Mentre i fornitori di SaaS hanno investito pesantemente nella solidificazione delle proprie posizioni di sicurezza, la resilienza e la sicurezza dei dati rimangono questioni reali e concrete per tutte le società che utilizzano i servizi del cloud.