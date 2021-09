DS Automobiles: dal 2024 solo modelli 100% elettrici

DS Automobiles è il marchio premium di Stellantis e a partire dal 2024 diventerà elettrico al 100%. Il brand inaugurerà il primo progetto full electric di Stellantis basato sulla piattaforma Stla Medium.

“L’industria automobilistica sta vivendo una trasformazione la cui ampiezza e velocità non hanno precedenti. In qualità di pioniere, DS Automobiles ha anticipato questo cambiamento ponendo l’elettrificazione al centro della sua strategia. I prossimi sviluppi nella legislazione e nell’ecosistema dei veicoli elettrici forniscono opportunità che vogliamo offrire ai nostri clienti che già apprezzano la nostra gamma elettrificata. Ho preso la decisione di accelerare lo sviluppo per creare una nuova arte del viaggio 100% elettrico, apprezzabile in termini di divertimento alla guida e competitiva in termini di qualità e prestazioni; una nuova arte del viaggio, costantemente High-Tech e allo stesso tempo raffinata. È un piano audace che prenderà forma a partire dal 2024”, ha detto Béatrice Foucher (nella foto), Ceo di DS Automobiles.

DS Automobiles ha messo l’elettrificazione al centro della sua strategia con una gamma 100% elettrificata fin dal 2019. Con DS 3 Crossback E-Tense 100% elettrica, DS 4 E-Tense ibrida plug-in, DS 7 Crossback E-Tense e DS 9 E-Tense con una potenza compresa tra 225 e 360 cavalli, ogni DS viene offerta con un’unità di potenza elettrificata. Nel 2020 DS Automobiles è stato il marchio multi-energy leader in Europa con le più basse emissioni medie di CO2 (83,1 g/km), questo grazie alla sua gamma elettrificata, la quale ha totalizzato il 30% delle immatricolazioni.