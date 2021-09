Marco Ventura nominato consigliere per la comunicazione del Presidente del Senato Casellati

Marco Ventura, nella foto, è il nuovo consigliere della comunicazione della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ventura ha un curriculum di tutto rispetto. Ventura in passato è stato consigliere per la comunicazione del presidente Rai, Marcello Foa, è stato capo ufficio stampa esteri di Silvio Berlusconi. Ha seguito come inviato speciale del Giornale i più importanti fatti di cronaca italiana e internazionale, ha collaborato con il Messaggero, Panorama, La Stampa, Epoca e Radio Radicale. E’ stato anche inviato di guerra nel Golfo e nella ex Jugoslavia nonché Coordinatore della Comunicazione dei Padiglioni italiani nelle Esposizioni internazionali di Yeosu (Corea del Sud) e Venlo (Paesi Bassi). Tra le tante cose è stato autore tv di programmi di successo come Unomattina e Unomattina Estate, per Rai1, autore di Virus, per Rai2, Tra i suoi libri, Jugoslavia, il nuovo Medioevo (con Gigi Riva), Così nasce un papà, Il bambino e il leopardo, Il bandito e il campione (da cui è stata tratta l’omonima fiction televisiva). Hina. Questa è la mia vita scritto con Giommaria Monti.