Giglio Group e Edrone: accordo per inserire l’intelligenza artificiale nel marketing

Giglio Group e Edrone hanno siglato un importante accordo di cooperazione, in esclusiva per l’Italia. Edrone è una società con sede in Cracovia (Polonia) esperta in software di Marketing Automation per e-commerce potenziato dall’Intelligenza Artificiale per rendere ancora più veloce una messaggistica personalizzata e progettata per le vendite.

Le enormi possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale di Edrone spaziano dalla facoltà di prevedere i bisogni del cliente alla possibilità di acquistare i prodotti in un e-commerce solo con l’utilizzo della voce.

Il mercato di riferimento di questa accordo è il Martech (Marketing Technologies) che ha un valore stimato di 121,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, con un aumento di oltre il 20% nell’ultimo anno.

Giglio Group, tramite 7Hype, avvia un processo di acquisizione e fornitura per i clienti in Italia del sistema Edrone, di cui la propria business unit sarà rivenditore esclusivo in licenza stand-alone, in abbinamento ai propri servizi di Marketing Automation basati su metodologia Timing Belt ed in abbinamento alla piattaforma Ecommerce End-to-end Terashop.