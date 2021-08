QCT presenta le sue avanzate soluzioni 5G al Big 5G Event

Promuovere l’innovazione con Open RAN e con soluzioni 5G professionali

Quanta Cloud Technology (QCT), fornitore leader di soluzioni hardware per i centri dati, oggi ha annunciato le informazioni sulla partecipazione dell’azienda al Big 5G Event 2021, che si svolgerà in forma fisica e virtuale dal 30 agosto al 3 settembre presso il Colorado Convention Center di Denver. QCT presenterà demo e soluzioni 5G sviluppate in collaborazione con i partner dell’ecosistema (Intel, Red Hat, Robin.io, Wind River e DZS) presso lo stand n. 900a, sia per le reti pubbliche che per quelle private, condividendo le ultime prospettive in occasione dell’evento.

Informazioni su demo, soluzioni e partner 5G di QCT al Big 5G Event

QCT offre soluzioni 5G per centri dati, edge computing e installazioni in loco, con due linee principali di prodotti, IronInfra e OmniPOD, per rispondere alle esigenze di modernizzazione delle infrastrutture e della trasformazione digitale.

Linea di prodotti IronInfra : QCT propone le soluzioni IronCloud e IronEdge per le infrastrutture delle telecomunicazioni. IronCloud : soluzioni per le infrastrutture di virtualizzazione delle funzioni di rete (NFVI) dedicate agli operatori del segmento telecom. IronCloud di QCT propone infrastrutture native sul cloud agli operatori di rete mobile per le applicazioni di base 5G, vRAN, CNF e CDN, tramite i partenariati dell’azienda nell’ecosistema. IronEdge : sono le soluzioni di edge computing targate QCT approvate dal Telecom Infra Project per la realizzazione e il supporto dell’architettura Open RAN in diversi scenari, in particolare le applicazioni di Centralized RAN, Distributed RAN e MEC.

: QCT propone le soluzioni IronCloud e IronEdge per le infrastrutture delle telecomunicazioni. Linea di prodotti OmniPOD : complete soluzioni di rete 5G per le imprese che consentono di implementare applicazioni e servizi 5G dinamici. OmniCore : la soluzione di core network 5G nativa sul cloud e virtualizzata di QCT che propone progetti a disponibilità elevata per rispondere all’esigenza di affidabilità e per consentire l’ottimizzazione delle funzioni della rete. OmniRAN : la soluzione RAN 5G di QCT che include BBU, FHGW e RRU con configurazioni flessibili dei sistemi per rispondere a varie esigenze di copertura e capacità. OmniView : il sistema di amministrazione e gestione delle operazioni (OAM) di QCT per la gestione e il monitoraggio di OmniCore e OmniRAN.

: complete soluzioni di rete 5G per le imprese che consentono di implementare applicazioni e servizi 5G dinamici. Informazioni sui partner dell’ecosistema : saranno resi disponibili sviluppi effettuati in collaborazione con i partner sotto riportati. Intel/Red Hat : QCT sviluppa una CU/DU Open RAN con Red Hat OpenShift, Intel FlexRAN e l’operatore OpenNESS, per consentire di automatizzare l’installazione e la configurazione e di semplificare la gestione e il monitoraggio delle risorse degli operatori. Robin.io : QCT e Robin.io hanno sviluppato una piattaforma di automazione nativa sul cloud, aperta ed estensibile, per l’implementazione e la gestione del ciclo di vita dell’intero stack 5G, sia VNF che CNF, con il miglior TCO del settore. Wind River : in qualità di aderente alla prima fase del programma Wind River Studio Hardware Ready, QCT ha finalizzato l’auto-convalida dei suoi server per i centri dati e il segmento edge che permettono i service provider di ridurre rapidamente le spese operative, accelerando al contempo il lancio di nuovi servizi a forte valore aggiunto. DZS : i progetti Converged Edge Cloud Blueprints di QCT e DZS offrono configurazioni di riferimento di hardware e software semplici, facili da implementare e convalidate congiuntamente, per servizi e implementazioni della rete 5G nei domini Core, RAN ed Edge Access.

Gli esperti di QCT saranno a disposizione del pubblico presso lo stand n. 900a per condividere le loro esperienze in materia di 5G e di implementazioni effettuate presso diversi POC di clienti in settori verticali quali produzione, agricoltura ed entertainment. Per maggiori informazioni visitare la pagina https://go.qct.io/telco/

Informazioni su Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) è una società internazionale che offre soluzioni per i data center che combinano l’efficienza dell’hardware a iperscalabilità con software di infrastruttura offerti da un’ampia gamma di leader del settore per risolvere i problemi operativi e quelli di progettazione dei data center di prossima generazione. I clienti di QCT sono service provider operanti sul cloud e aziende di telecomunicazioni e altri settori che gestiscono cloud pubblici, ibridi e privati.

Le linee di prodotti dell’azienda comprendono soluzioni per centri dati iperconvergenti e definiti da software, oltre a server, dispositivi di storage, switch e rack integrati, con un ecosistema di componenti hardware e di partner per il settore software. QCT progetta, produce e integra la propria offerta, fornendo anche servizi di assistenza, tramite la rete globale dell’azienda. La società madre di QCT è Quanta Computer, Inc., una società Fortune Global 500. www.QCT.io