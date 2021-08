Clabo, conferita la delega a CdA per aumento capitale

L’Assemblea degli Azionisti di Clabo, capofila del Gruppo leader nel settore delle vetrine espositive professionali, ha deciso di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, attraverso l’emissione di azioni ordinarie ed eventualmente anche con l’emissione di warrant.

La delega è stata conferita fino a un importo massimo di 10 milioni di euro, comprendendo anche l’eventuale sovrapprezzo, e potrà essere esercitata entro il 26 agosto 2026.

L’assemblea odierna era stata convocata per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, anche cum warrant.