TORG – Avviate le negoziazioni su mercati globali della prima criptovaluta al mondo basata sulla sostenibilità

Le criptovalute sembrano andare di gran moda al momento e sono scelte da un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo, che talvolta abbandonano addirittura opzioni di investimento tradizionali come titoli, oro, e così via. All’apparenza, il concetto di investire in “cripto” (questo il termine colloquialmente utilizzato) sembra nuovo, ma in verità la prima criptovaluta è stata lanciata sul mercato oltre un decennio fa. L’affidabilità della fornitura, il controllo decentralizzato, il rapido successo e i rendimenti esorbitanti associati alle criptovalute hanno oggi placato del tutto il timore che si trattasse di una “moda passeggera”, se non addirittura di una truffa. Al momento sono disponibili numerose opzioni diverse per quanto concerne la negoziazione di criptovalute su una moltitudine di piattaforme online in tempo reale.

Tuttavia, poiché le criptovalute sono prive di un sottostante su cui basare le decisioni di acquisto o vendita (ad esempio, l’andamento delle azioni di Google dependono dalle prestazioni delle società facenti parte di Google), tutte le criptovalute sembrano rassomigliarsi. Tuttavia, è stata lanciata di recente una criptovaluta destinata a cambiare le regole del gioco e che ha già acquisito un’enorme popolarità a livello mondiale destando l’interesse di un foltissimo numero di persone.

TORG è la prima criptovaluta al mondo basata sulla sostenibilità, completamente decentralizzata e incentrata sull’utilità mirata allo sviluppo umano globale. Se questo concetto non è del tutto chiaro è perché è del tutto inedito. Come primo utilimeme al mondo, questa criptovaluta abbina il potere della popolarità alimentata dai meme alla sostenibilità derivata dall’enfasi posta sull’utilità globale.

Lanciata il 20 luglio 2021, TORG ha già raggiunto l’offerta massima di 777 miliardi e la sua attuale offerta circolante è pari al 100%. TORG è protetta in qualità di token ERC-20 sulla blockchain Ethereum. Non può essere sospesa in via temporanea, coniata o estratta. Estremamente sicura e stabile, lo smart contract di TORG viene verificato da Certik, leader settoriale per quanto concerne le sicurezza e l’infrastruttura blockchain.

Le negoziazioni di TORG sono state avviate il 20 luglio 2021 sui principali mercati globali, tra cui Uniswap, BitMart, CoinTiger, ProBit, CoinsBit Global, CoinsBit India, WhiteBit, HotBit.io, LA Token, IndoEx Internazionale, Bilaxy e così via. Sta espandendo rapidamente la sua portata e si prevede che diverrà presto disponibile su numerose piattaforme di negoziazione, piccole e grandi. Dal suo lancio, sono stati aggiunti diversi abbinamenti di TORG dai marcati centralizzati, tra cui TORG/USDT, TORG/BTC e TORG/ETH.

TORG – È sì diversa, ma è anche migliore?

Ciò che rende TORG migliore rispetto ad altre criptovalute è la stessa cosa che rende il mondo un posto migliore in cui vivere, ossia l’enfasi posta sulla sostenibilità. TORG non è come qualsiasi altra criptovaluta. È la prima criptovaluta al mondo i cui pilastri portanti sono sostenibilità e utilità. È finalizzata a promuovere la crescita delle attività commerciali e aziendali, generare opportunità di crescita e di impiego per giovani in tutto il mondo, sviluppare infrastrutture rispettose dell’ambiente a livello mondiale, incoraggiare la popolazione ad adottare iniziative ambientali e alleviare le difficoltà economiche gravanti sulle fasce demografiche emarginate su scala globale.

Informazioni su TORG

La Fondazione TORG (TORG Foundation) è la forza che si cela dietro questa criptovaluta intuitiva e innovativa destinata a trasformare in via permanente il settore delle criptovalute. La fondazione, la cui missione e visione consiste nell’aiutare la società a minimizzare l’impronta di carbonio promuovendo la crescita delle attività economiche sia nei Paesi in via di sviluppo sia in quelli sviluppati per il progresso olistico dell’umanità, pone gli interessi dell’umanità e del genere umano al centro di tutte le sue decisioni.

Per garantire la piena trasparenza delle transazioni, TORG è completamente decentralizzata e la fondazione non decide, né potrebbe decidere o prevedere l’andamento del suo prezzo.

È #TORGTime.