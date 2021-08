Il gruppo di lavoro UEFA sui diritti dei lavoratori fa la prima visita ai paesi che ospitano i Mondiali 2022

La delegazione UEFA visita il Qatar e formula le prime raccomandazioni dopo un proficuo incontro con organizzatori e parti interessate.

A maggio, la UEFA ha istituito un gruppo di lavoro dedicato per acquisire una migliore o maggiore comprensione delle questioni relative ai diritti umani in Qatar fino alla Coppa del Mondo FIFA 2022 e oltre.

Il gruppo di lavoro è stato istituito per comprendere i diritti umani in Qatar e presentare eventuali raccomandazioni alla UEFA. Ha condotto la sua prima visita nel paese ospitante della Coppa del Mondo FIFA il 24 agosto 2021. La visita ha incluso incontri con rappresentanti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Builders and Wood Workers’ International (BWI), il Comitato nazionale per i diritti umani (NHRC) , il Comitato supremo per la consegna e l’eredità, la Qatar Football Association e i lavoratori migranti. La delegazione ha anche visitato lo stadio Ras Abu Abud, dove sono in programma sette partite della Coppa del Mondo.

Michele Uva, Direttore UEFA per il Calcio e la Responsabilità Sociale, ha dichiarato: “Nei nostri primi incontri abbiamo concordato che il gruppo di lavoro mira a consolidare l’impegno e il successivo input da condividere con gli organizzatori dal punto di vista UEFA. Vogliamo capire l’impatto che la Coppa del Mondo sta avendo sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori. Tutti noi siamo d’accordo che il calcio ha il potenziale per creare un cambiamento significativo in queste aree ed è per questo che riteniamo sia nostro dovere impegnarci con forza in questa discussione. Questa prima visita in Qatar segue tre incontri online e ci aiuta a comprendere meglio la situazione con le autorità del Qatar e ad essere in grado di valutare i potenziali progressi ed evidenziare i passi futuri nel viaggio per i diritti umani. Ringraziamo le autorità del Qatar e in particolare il Comitato Supremo per la consegna e l’eredità per la loro apertura, trasparenza e impegno al dialogo che ci hanno offerto.

Riassumendo la visita, Gijs de Jong, membro del gruppo di lavoro UEFA e segretario generale della Federcalcio olandese reale, ha dichiarato : “È chiaro che il Qatar ha compiuto significativi progressi positivi con la legislazione sui diritti umani negli ultimi tre anni. Non c’è dubbio che questo progresso sia accelerato a seguito dell’assegnazione della Coppa del Mondo FIFA. La sfida è che la legislazione non è ancora stata adottata universalmente e, mentre si stanno compiendo sforzi, c’è bisogno di ulteriore lavoro. Riteniamo che il gruppo di lavoro e le associazioni europee possano svolgere un ruolo di supporto in questo, oltre che nel delineare un ulteriore sviluppo, e speriamo di farlo attraverso un impegno e un dialogo continui”.

A seguito degli incontri, il gruppo di lavoro ha formato le prime raccomandazioni, cercando in primo luogo gli standard minimi raccomandati per le federazioni da adottare per qualsiasi accordo di fornitura in Qatar. Ciò includerà il suggerimento che le associazioni dovrebbero richiedere che qualsiasi fornitore incaricato di servizi in Qatar abbia una forte consultazione con i propri lavoratori, attraverso comitati e forum della forza lavoro – questa è un’iniziativa già avviata dal Comitato supremo per la consegna e l’eredità e che è stata adottata dal governo sotto forma di ‘comitati congiunti’ che dimostrino l’impatto della Coppa del Mondo.

Una seconda raccomandazione si concentra sulla conferma di ulteriori visite in Qatar, per rafforzare lo scambio e la collaborazione con gli organizzatori e le organizzazioni locali. Ciò si concentrerebbe sul sostegno allo sviluppo sostenibile, garantendo al contempo che la comunità calcistica europea possa avere un canale diretto per informazioni e aggiornamenti sulla situazione e sullo sviluppo all’interno del Qatar e della regione.

Come suggerimento finale, il gruppo di lavoro vorrebbe avviare una revisione di come il calcio potrebbe essere in grado di supportare la creazione di centri per i diritti dei lavoratori in Qatar. Questi centri per i diritti dei lavoratori mirerebbero a garantire che i servizi e la formazione continuino a essere disponibili per i lavoratori migranti dopo che la Coppa del mondo è stata ospitata.

Inoltre, il gruppo di lavoro ha anche identificato la necessità di coinvolgere i media europei nelle visite future, per fornire un’ulteriore visione diretta dei progressi compiuti negli ultimi anni. Si ritiene che questa sarebbe la chiave per colmare le lacune individuate nelle informazioni e garantire il dialogo tra le istituzioni in loco e i canali mediatici collegati al calcio europeo.

Il gruppo di lavoro riconosce lo standard di benessere dei lavoratori per i lavoratori sui progetti del Comitato Supremo e qualsiasi supporto fornito da terzi in tal senso. Riconosce il Comitato Supremo per la consegna e l’eredità e la Qatar Football Association come partner che lavorano per la potenziale attuazione di qualsiasi raccomandazione e come titolari di rapporti diretti per la discussione delle raccomandazioni con la UEFA in Qatar.

I prossimi passi vedranno il coinvolgimento di tutte le federazioni europee e Zoran Lakovic, direttore delle federazioni nazionali UEFA , ha dichiarato : “Il gruppo di lavoro garantirà la condivisione delle informazioni con tutte le federazioni affiliate che non fanno parte del gruppo e allo stesso tempo inviterà tutti per un ulteriore dialogo su base individuale, se richiesto. È importante avere questo scambio con le federazioni nazionali, che possono anche fare in modo che i loro allenatori e giocatori siano a conoscenza delle iniziative del gruppo di lavoro».

I partecipanti che si sono impegnati nella visita in loco o attraverso accordi virtuali erano Michele Uva, Direttore UEFA per il calcio e la responsabilità sociale, e rappresentanti di otto federazioni nazionali: Dominique Blanc (Svizzera), Mark Bullingham (Inghilterra), Ekaterina Fedyshina (Russia), Florence Hardouin ( Francia), Gjis de Jong (Paesi Bassi), Håkan Sjöstrand (Svezia), Terje Svendsen (Norvegia) e Heike Ullrich (Germania). Alle sessioni hanno preso parte anche Thierry Favre (vicedirettore UEFA della divisione associazioni nazionali), Sara Holmgren (Diversity and Inclusion Officer) e il rappresentante FIFA Andreas Graf (Head of Human Rights & Anti-Discrimination).

Ulteriori visite sono programmate tra oggi e il torneo a partire da novembre 2022. Ci sono anche piani per visitare nel 2023, per esaminare l’eredità che la Coppa del Mondo lascia dietro di sé.