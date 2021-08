I Squared Capital investe in AG&P City Gas

I Squared Capital, tramite i suoi due fondi ISQ Global Infrastructure Fund III e ISQ Growth Markets Infrastructure Fund, ha investito circa 200 milioni di dollari come prima tranche di una raccolta di capitali per 300 milioni di dollari in AG&P City Gas, una società con sede a Singapore che sta sviluppando 12 reti urbane per la distribuzione di gas (“concessioni”) in India, con la ragione sociale AG&P Pratham, su una superficie di circa 280.000 chilometri quadrati, pari circa a quella dell’Italia. In precedenza AG&P City Gas era un’affiliata di Atlantic, Gulf & Pacific Group (AG&P), un’azienda singaporiana operante nel segmento downstream del settore del gas naturale liquefatto (GNL).

Nell’ambito delle 12 concessioni che le sono state attribuite, AG&P City Gas è responsabile dello sviluppo e della gestione di stazioni di gas naturale compresso (GNC) per veicoli e per tubazioni che raggiungono edifici residenziali, e della distribuzione di GNL a clienti industriali e commerciali.