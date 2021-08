Agthia lancia eZad, la primissima piattaforma di aste online

eZad consente ai coltivatori di datteri degli Emirati Arabi Uniti di vendere direttamente ai compratori di datteri all’ingrosso in tutto il mondo. La piattaforma punta a rendere la compravendita di datteri più veloce, trasparente e redditizia per tutte le parti interessate. eZad mette inoltre a disposizione una soluzione completa per la gestione della catena del valore

Agthia Group PJSC, azienda di spicco di generi alimentari e bevande, ha annunciato oggi il lancio di eZad, una piattaforma di aste elettroniche innovativa, comoda ed efficiente per il commercio tra imprese che consente a compratori di tutto il mondo di acquistare datteri all’ingrosso dai venditori degli Emirati Arabi Uniti.

eZad rende la compravendita di datteri più veloce, trasparente e redditizia per tutte le parti interessate. La piattaforma è finalizzata ad aiutare gli agricoltori a coltivare datteri migliori e, al contempo, consentire ai compratori all’ingrosso di sviluppare le loro attività.

Nella prima fase eZad provvederà all’approvvigionamento di datteri dai coltivatori degli Emirati Arabi Uniti, per poi metterli all’asta all’inizio della stagione della raccolta in agosto. La portata di eZad verrà poi estesa gradualmente ad altre nazioni.

I coltivatori metteranno i datteri all’asta su eZad tramite un sistema di certificazione fidato che classifica i datteri secondo standard settoriali affidabili e la cui qualità è garantita dalla vasta esperienza e dall’ottima reputazione ereditate da Al Foah.

Il listino d’asta verrà pubblicato su eZad per compratori in tutto il mondo per 48 ore. I compratori potranno cercare e filtrare le voci di listino in base a preferenze come prezzo, tipo di dattero, quantità e qualità.

I compratori possono ritirare i datteri acquistati da uno dei magazzini eZad o selezionare uno dei servizi a valore aggiunto offerti, tra cui stoccaggio, confezionamento, caricamento, fumigazione, lavaggio e consegna dei datteri in località in tutto il mondo.

Alan Smith, CEO del gruppo Agthia, ha dichiarato: “La piattaforma eZad è stata creata per offrire trasparenza, comodità e standardizzazione al settore dei datteri mediante le tecnologie e i servizi da noi offerti. In nostro scopo è di mettere in contatto tra loro agricoltori piccoli e grandi con acquirenti di datteri all’ingrosso attraverso una singola piattaforma semplice e innovativa. La creazione di questo collegamento diretto elimina i margini prima nascosti e le spese di trasferta offrendo così ai compratori una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi.”

Ha quindi aggiunto: “La piattaforma personalizzata permette a tutte le parti interessate di risolvere i punti dolenti lungo l’intera catena del valore. Abbiamo sempre messo i nostri coltivatori e clienti al centro del nostro operato e continueremo a farlo per garantire equi profitti e vantaggi per tutti.”

eZad punta a diventare il canale principale di vendita per gli agricoltori e allo stesso tempo offrire un’esperienza completa e senza inghippi per i compratori. Per registrarsi e per maggiori informazioni visitate www.ezad.ae