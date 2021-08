Mark Zuckerberg presenta Workrooms: prima app del metaverso

Durante una conferenza stampa in realtà virtuale, Mark Zuckerberg ha presentato Horizon Workrooms, la prima applicazione del metaverso di Facebook. Si tratta di un ibrido tra il videogame The Sims e app già esistenti di social networking in VR, anche se qui il concetto si diversifica. Questo perché la dimensione che viene utilizzata qui è ispirata al lavoro in remoto.

L’app si pone come sostituzione di una tradizionale giornata lavorativa in cui attività personali si mischiano a quelle di gruppo. Horizon Workrooms è accessibile via Oculus Quest, i visori, giunti alla seconda versione, che non necessitano di un collegamento al computer per funzionare (anche se resta possibile, per fruire di qualità maggiori). “In futuro, lavorare insieme sarà uno dei modi principali in cui le persone utilizzeranno il metaverso” si legge in un post di Mark Zuckerberg.

Con la nuova app, gli utenti possono incontrarsi in sale conferenze virtuali e collaborare su lavagne o documenti condivisi, interagendo anche con la propria scrivania e la tastiera del computer, tramite la funzione di visione ambientale dei Quest.