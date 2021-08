Paysafe acquisirà viafintech

Quest’ultima acquisizione velocizza la crescita di Paysafe in Germania e in altri mercati chiave, caratterizzati dalla costante migrazione dai sistemi bancari tradizionali da parte dei consumatori. Dopo la vendita, gli azionisti di viafintech Glory Ltd e GRENKE BANK AG collaboreranno con Paysafe

Paysafe (NYSE:PSFE) (“la Società”), importante piattaforma specializzata nei pagamenti, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per l’acquisizione della fintech tedesca viafintech, leader di mercato, in una transazione interamente in contanti. viafintech, che opera con i marchi Barzahlen/viacash e viacash, offre la maggior infrastruttura di pagamento di tutta la regione di lingua tedesca (DACH) indipendente dalle banche, una diffusa alternativa alla struttura bancaria tradizionale.