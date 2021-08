Lenovo presenterà le sue nuove soluzioni all’evento annuale Tech World

All’evento globale parteciperanno i CEO di Lenovo, Microsoft, Intel, Deloitte, SAP e di altre aziende di tutto il mondo

L’8 settembre Lenovo ospiterà in remoto il suo evento globale annuale dedicato all’innovazione Tech World, ormai giunto alla sua 6a edizione. La mostra visionaria di quest’anno metterà in primo piano la trasformazione e le nuove soluzioni di Lenovo per la prossima realtà; una nuova era in cui stanno emergendo tecnologie per ambienti domestici e di lavoro ibridi e nuovi modelli aziendali per la fornitura di soluzioni tecnologiche su scala globale mentre il mondo si ritrova a far fronte a cambiamenti rapidi senza precedenti e a una domanda crescente di tecnologie più intelligenti per tutti.

Tech World proporrà quindi esclusive sessioni virtuali, tra cui un’allocuzione programmatica tenuta da Yuanqing Yang (nella foto), presidente e CEO di Lenovo, in cui verranno forniti dati analitici esclusivi su come Lenovo sta trasformando le proprie attività e soluzioni per la prossima realtà e su come il mondo vivrà, imparerà, si connetterà e lavorerà nel corso del prossimo anno e oltre.