Amazon aprirà supermercati “fisici” in USA

L’ultima grande novità in casa Amazon passa per il fisico. La società di Jeff Bezos starebbe puntando, secondo il Wall Street Journal, ad aprire dei veri e propri supermercati fisici, dopo aver già tentato l’esperienza con punti vendita a tema.

Le prime superfici di vendita a marchio Amazon saranno aperte in Ohio e California ed avranno una estensione di circa 3.000 metri quadri (30mila piedi quadrati), circa un terzo di quella media di un qualsiasi supermercato americano. Non dei mega centri commerciali, dunque, ma dei punti vendita di dimensioni medio-piccole, tanto per testare il mercato ed il gradimento della clientela.

L’idea di aprire dei superstore ha a che fare con il desiderio di testare il mercato del “fisico”, che sta conoscendo tassi di crescita entusiasmanti dopo la pandemia di Covid-19 ed il lockdown, che ha costretto a casa le persone.

Nei grandi magazzini Amazon si potranno trovare certamente prodotti esclusivi Amazon – dall’abbigliamento all’elettronica e all’arredamento – ma anche articoli di grandi marche.

Amazon non è nuova a queste iniziative, avendo già aperto diversi punti vendita a tema: dagli Amazon Books agli ‘Amazon 4-star, senza dimenticare gli Amazonfresh, Amazon pop up, Amazon go e Amazon gogrocery. Poi, c’è stata l’acquisizione della catena Whole Foods nel 2017.