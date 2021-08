Comcast e ViacomCBS annunciano “SkyShowtime”, un nuovo servizio in streaming presto disponibile in selezionati mercati europei

La partnership per l’offerta di video on demand in abbonamento proporrà contenuto premium e originale targato Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures e NickelodeonA partire dal 2022, SkyShowtime sarà disponibile in oltre 20 mercati europei, tra cui Spagna, Portogallo, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Europa centrale e dell’Est

Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) oggi hanno annunciato una collaborazione per il lancio di un nuovo servizio di video-on-demand in abbonamento (SVOD) in oltre 20 territori europei, per 90 milioni di utenze. SkyShowtime combinerà decenni di esperienza diretta al consumatore con i migliori programmi di intrattenimento, film e serie originali del portafoglio di marchi di NBCUniversal, Sky e ViacomCBS, inclusi titoli di SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures e Peacock.