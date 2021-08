TIM: intesa in corso con DAZN per la distribuzione del servizio nei locali commerciali attraverso la piattaforma TIMVISION

TIM comunica di aver raggiunto con DAZN un’intesa triennale, che verrà finalizzata nei prossimi giorni, per la distribuzione del suo servizio nel circuito Horeca (hotel, ristoranti e bar) tramite TimVision, principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport.

Grazie all’intesa, il meglio del calcio nazionale e internazionale, disponibile sull’APP di DAZN, sarà visibile negli esercizi commerciali con TimVision. Oltre a tutte le partite della Serie A TIM, della Serie BKT e della UEFA Europa League, saranno disponibili la UEFA Conference League, la Liga spagnola, la FA Cup inglese. A tutto questo si aggiungono il MotoGP, la NFL, l’UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar.

TimVision si conferma così la piattaforma streaming più ricca sul mercato, grazie alla strategia basata sul modello di aggregazione dei migliori prodotti televisivi a breve disponibile anche nei locali commerciali.