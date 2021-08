Ultimi cambiamenti tecnologici

È in atto in tutto il mondo una sostanziale rivoluzione digitale e specialmente nell’ultimo periodo la digitalizzazione e l’automazione sono protagoniste di un continuo progresso. Proprio i progressi tecnologici infatti permettono l’accelerazione dell’innovazione, dell’agilità e dello sviluppo del mercato.Moltissime sono state le aziende ad aver adottato tecnologie dirompenti che hanno modificato i propri modelli di business. La tecnologia avanzata continuerà a cambiare le nostre vite e il modo in cui operiamo, aprendo enormi opportunità alle aziende di tutto il mondo.

Alcuni degli sviluppi tecnologici sono:

Tecnologia 5G



Internet più veloce e stabile significa molto più che caricare più velocemente le pagine web e passare meno tempo ad aspettare il caricamento dei video di YouTube..

Con l’espansione delle larghezze di banda, il 3G ha consentito l’accesso online e i servizi basati sui dati sui dispositivi mobili. Il 4G ha consentito l’aumento delle piattaforme di streaming video e musica; e il 5G, allo stesso modo, amplierebbe ciò che è possibile. Il 5G si riferisce a reti che utilizzano tecnologie all’avanguardia, tra cui la realtà aumentata e la realtà virtuale.

In poche parole, il 5G e altre reti avanzate ad alta velocità consentono di accedere a tutte le altre tendenze di cui abbiamo discusso ovunque e in qualsiasi momento. Le applicazioni complesse di machine learning che richiedono l’accesso in tempo reale alle fonti di Big Data possono essere automatizzate ed eseguite sul campo.



Intelligenza Artificiale (AI)



L’intelligenza artificiale è rimasta uno dei principali sviluppi tecnologici emergenti perché i suoi impatti significativi su come viviamo, lavoriamo e giochiamo sono ancora agli inizi.

L’intelligenza artificiale è ora nota per la sua presenza nel riconoscimento di immagini, assistenti personali mobili, app di navigazione e varie altre applicazioni. Oltre a ciò, l’intelligenza artificiale deve indagare sulle interazioni per scoprire connessioni precedentemente non rilevate e valutare la domanda di strutture in tempo reale per allocare risorse e identificare modelli dinamici tra i consumatori.

L’apprendimento automatico, un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale, viene utilizzato in un’ampia gamma di settori, determinando un’impennata nel mercato dei lavoratori qualificati.

Technologie contactless



La tecnologia contactless sta definendo l’esperienza del cliente, dai pagamenti senza contatto al check-in biometrico per viaggio e alloggio.

Anche quando fanno acquisti in negozio, la maggior parte degli acquirenti afferma di preferire le funzionalità touchless o di self-checkout. E con la sicurezza sempre una priorità assoluta in un mondo sempre più globalizzato, i sistemi di sicurezza di riconoscimento facciale stanno diventando sempre più comuni. Queste innovazioni sicure e innegabilmente convenienti sono state rese possibili con processori e chip di memoria più avanzati, sensori di immagine migliori, intelligenza artificiale più intelligente e più veloce reti di comunicazione, che continueranno a migliorare nei prossimi anni.

Combina questo con l’aspettativa che la realtà virtuale e aumentata cambierà radicalmente la nostra vita quotidiana in aree tra cui istruzione, lavoro, interazione sociale, viaggi e vendita al dettaglio, e inizieremo a vedere una vera miscela di fisico e digitale, senza bisogno di toccare.



Realtà aumentata e realtà virtuale



La realtà aumentata e la realtà virtuale sono due tendenze tecnologiche popolari che sono esplose in popolarità negli ultimi anni e si prevede che continueranno a farlo nei prossimi anni.

Quando si tratta di queste due tecnologie, la Realtà Virtuale (VR) si occupa di creare un ambiente realistico del mondo fisico utilizzando tecnologie informatiche, mentre la Realtà Aumentata (AR) si occupa di migliorare l’ambiente utilizzando elementi generati dal computer.

Operano in vari campi, tra cui giochi, trasporti, istruzione e molti altri. Inoltre a questo la tecnologia è avanzata molto veloce, dato che adesso è possibile giocare online a giochi che mai avremmo pensato sarebbero stati possibili online, come ad esempio gli slot . Le piattaforme Ed-Tech stanno favorendo sempre più la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale per migliorare le esperienze di apprendimento degli studenti.



Blockchain



Blockchain è un’altra recente tendenza tecnologica mainstream. Bitcoin e altre criptovalute sono solo una parte della tecnologia Blockchain nel suo insieme. Oltre alle criptovalute, utilizza vari altri campi come la catena di approvvigionamento e la logistica e anche la pubblicità.

È un registro digitale decentralizzato che tiene traccia di qualsiasi transazione attraverso una rete globale di computer. Varie aziende sono alla ricerca di piattaforme Blockchain per costruire strategie aziendali di alto livello, guidando il mercato della tecnologia blockchain. La quantità di protezione e trasparenza di Blockchain è la spiegazione principale del suo enorme aumento di popolarità.

Questi sono alcuni dei migliori sviluppi tecnologici di cui dovremmo esserne a conoscenza. Comprendere questi sviluppi tecnologici ti potrebbe fornire migliori prospettive di carriera e di business.