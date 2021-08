Telepass: ipotesi quotazione nel 2024, punta su M&A

Prevista una nuova strategia per i prossimi anni per Telepass, società controllata da Atlantia e che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano e extraurbano, che punta prima alla crescita, con un occhio di riguardo alle acquisizioni, e poi, eventualmente, alla quotazione in Borsa. La possibilità di IPO, a partire dal 2024, è espressamente prevista dal nuovo statuto della società, rivisto per fare spazio agli accordi con l’azionista di minoranza Partners Group (49%).

“L’IPO ad oggi rappresenta un’ipotesi tecnica, di fatto una delle modalità di uscita riconosciute limitatamente per il 49% di Telepass”, ha spiegato l’amministratore delegato Gabriele Benedetto (in foto) in un colloquio con Il Sole 24 Ore. “Nello statuto è stata recepita la volontà dei soci. Atlantia ha di fatto concesso a Partners Group di disporre della quota, una volta terminato il periodo di lock up, riservandosi un diritto di gradimento”, ha aggiunto.

La crescita sarà perseguita tramite lo sviluppo industriale e quello per linee esterne. Sul secondo, Benedetto ha detto: “Puntiamo a espanderci in Europa, abbiamo spazio e bisogno di crescita non organica. Contiamo di individuare dei target all’estero già operativi, seppure magari ai primi passi, nei servizi alla mobilità. Poi un altro settore chiave è quello della logistica. Ci siamo resi conto che in quest’ambito il traffico è cambiato radicalmente: i viaggi sono più frequenti ma con meno carico, complice il meccanismo della consegna a domicilio. Anche in questo comparto dunque stiamo lavorando per individuare dei target legati al mondo dei servizi al trasporto”.