Bonus terme: 200 euro per tutti, senza limiti di reddito

Sono 53 milioni di euro le risorse stanziate per il bonus terme, Il quale ha l’obiettivo di supportare un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid. Attraverso il bonus, infatti, si mira ad agevolare i cittadini nell’acquisto di servizi termali accreditati. Questo è quanto stabilisce il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (nella foto), pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il contributo riguarda tutte le persone maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare.

Ogni cittadino potrà usufruire di un solo bonus, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro.

L’intervento, spiega il Mise, vuole sostenere uno dei tanti settori colpiti dal Covid. Con un successivo avviso pubblicato sui siti del Mise e di Invitalia sarà data comunicazione dell’elenco degli stabilimenti accreditati e dell’apertura delle prenotazioni per i servizi termali.